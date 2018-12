Los verbos: Narrar nuestro mundo

El acto de narrar, de contar, presupone un conocimiento previo de lo narrado, de un acontecimiento en el tiempo; pero es la disposición de ese conocimiento a favor del oyente o lector la que, en última instancia, le da sentido a una historia, más allá de su novedad. Por eso en la etimología de narrar está implícito el deseo de comunicar algo que se sabe y que el otro ignora, de compartirlo. Ese deseo es cumplido en el habla por los usuarios de la lengua en todos los ámbitos de la vida. Es también satisfecho en la escritura, aun en los urgentes territorios sintácticos del WhatsApp. En la literatura y en el periodismo, simplemente, ese deseo es su esencia –en cualesquiera tiempo y lugar–, relacionado también a la aplicación de una cierta técnica particular para contar.

La semana pasada, la Sociedad de Escritores del Paraguay me cursó una invitación para hablar en la clausura de sus actividades del año. Hablar sobre literatura. Quise entonces tomar cuatro verbos que se me antojan relevantes, y no exentos de conflicto, en las sociedades de hoy, y vincularlos con algunos libros (filosóficos, periodísticos y novelísticos) publicados de 1987 para acá. Tres de esos verbos (comprar, controlar y matar) tienen una carga ominosa, aciaga; el cuarto trata de deshacerse de ese lastre (cuidar).

La última novela del escritor británico J.G. Ballard, Bienvenido a Metro-Centre (2006), profundiza en la marca ballardiana: en este caso, la espiral sicótica en una ciudad con barrios cerrados, autopistas que cruzan zonas empobrecidas debidamente invisibles, vandalismo suburbano, consumismo que deriva en fascismo y un centro comercial como tótem neoliberal. “La compra era ahora el modelo de toda conducta humana”, dice Ballard.

El filósofo surcoreano Byun -Chul Han cree, en Psicopolítica (2014), que ya no se puede concebir hoy el control social (y la libertad) como lo hacía George Orwell en 1984 (1949): como una vigilancia estatal masiva, una represión efectiva de la disidencia mediante la coacción y la consabida resistencia a ella. Información, datos y transparencia son las tres virtudes de lo que sería un nuevo tipo de Ilustración regido por la estadística y la renuncia a la libertad: el Big Data configura, con nuestra anuencia, la vida de las personas. “El smartphone sustituye a la cámara de tortura. El Big Brother tiene un aspecto amable. La eficiencia de su vigilancia reside en su amabilidad”, afirma Han.

Ricardo Uceda es un periodista peruano de destacada trayectoria en la investigación. En 2004 publicó una obra maestra de la crónica: Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano. Allí reveló cómo militares conformaron un grupo de exterminio de subversivos, “culpables” e inocentes, en una trama que se extendió a lo largo de más de una década (1982-1993) y tres presidentes del Perú: Fernando Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori. Bajo el mandato de este último el denominado Grupo Colina realizó sus más espectaculares masacres, en polladas o universidades. El Estado (otra vez) matando a la manera clásica.

Doris Lessing y J. M. Coetzee escribieron obras en donde el cuidar a otra persona es, a fin de cuentas, la tabla de salvación de la humanidad. Esa tabla está en la muerte, la soledad y la alienación laboral en Diario de una buena vecina (1987), de la inglesa; en los dos primeros sufrimientos y en un fondo de racismo en La edad de hierro (1990), del sudafricano.

Tres de estos verbos amenazan la libertad, ayer y hoy. Solo uno la restituye. No el más usual.