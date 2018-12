Los ternados para cubrir vacancia en la Corte tienen cuestionamientos

El Consejo remitió la última lista de puntajes de los 47 candidatos donde finalmente los tres ternados alcanzan los mayores puntajes. Alberto Joaquín Martínez Simón alcanza el mayor puntaje con 90,7 puntos, seguido por Rubén Darío Romero Toledo con 88,65 puntos y, por último, Emilio Camacho Paredes con 88,05 puntos.

ANTECEDENTES. Los tres postulantes cuentan en su haber con varios cuestionamientos y publicaciones periodísticas que señalan hechos donde están involucrados, así como sus propios vínculos políticos que dibujan el escenario de quiénes promoverían su candidatura en el proceso de selección que se dará al interior de la Cámara de Senadores.

En el caso del candidato mejor puntuado, Alberto Joaquín Martínez Simón, ya integró la terna de candidatos cuando se dio la vacancia de Alicia Pucheta en la Corte, tras su renuncia para asumir la vicepresidencia de la República.

En dicha oportunidad, ya había saltado a la luz el hecho de que el magistrado pertenece a una logia masónica, lo cual fue confirmado por el mismo en una nota periodística donde negó que esta situación le haya dado beneficios en su carrera.

El ex miembro del Consejo de la Magistratura y ex juez Juan Ramón Bueno manifestó en el 2014 que el actual ternado tuvo un ascenso rápido en el Poder Judicial y supuestamente pedía a los funcionarios que ingresen al DeMolay, que es una escuela masónica de formación para jóvenes.

En entrevista con radio La Unión, Martínez Simón habló de una denuncia por supuesto prevaricato presentada en su contra el pasado 13 de diciembre ante el Consejo de la Magistratura por el abogado Robin Miranda, tres días después de la denuncia que se presentó contra Elodia Almirón.

“Es un caso que ya tiene dictamen de desestimación en la Superintendencia de la Corte Suprema, pero después que saltó aquella denuncia por supuesto plagio contra María Elodia y se le dio mucha publicidad, el abogado Miranda presentó una denuncia ante la Fiscalía y presenta copia de esa denuncia en el Consejo de la Magistratura. No estoy preocupado, porque entendemos que actuamos correctamente desde el punto de vista procesal y jurídico”, indicó, reconociendo que la denuncia no logró afectar su incorporación a la terna, como sí se dio en el caso de Almirón.

CHEQUES SIN FONDO. El segundo mejor puntuado de la terna es Rubén Darío Romero Toledo, ex miembro y presidente del Consejo de la Magistratura, quien cuando ejercía dicho cargo en el año 2002 logró que el juez en lo civil Silvino Delvalle Ramírez le rehabilite una cuenta bancaria cancelada por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El magistrado ofició al BCP para que deje sin efecto la inhabilitación de Romero, hasta tanto dicte una sentencia definitiva en el juicio que el afectado promovió contra el ABN Amro Bank.

Romero había sido inhabilitado por el BCP a operar en el sistema bancario por supuestamente emitir cheques sin fondos, pero fue beneficiado con la medida.

ENMIENDA. En el caso del tercer mejor ternado, Emilio Camacho, ex senador, ex subcontralor y ex asesor jurídico del entonces presidente Fernando Lugo, su posición como jurista y ex convencional constituyente cuando se dio el debate de la enmienda mostró su lado a favor de este sector, que en ese momento se alió al cartismo y al llanismo, que pretendían la reelección vía enmienda.

En ese entonces, Camacho públicamente defendió la teoría de que se podía modificar la Constitución e introducir la reelección presidencial por vía de la enmienda y hasta calificó de nula la sesión del Senado que rechazó dicha pretensión, por lo que ya no podía volver a tratarse el tema. El mismo sostiene en la actualidad que no es representante del FG, pero dependerá de su apoyo.