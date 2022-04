Los sojeros insisten en suspender anticipos de renta y la SET no cede

El gremio que representa a los sojeros, principalmente, sostiene que ese dinero que deben aportar al Fisco, pese a arrastrar pérdidas por la sequía que golpea al sector, significa restar capital operativo para financiar la próxima campaña que prevén iniciar en setiembre.

La última proyección indica que la pérdida de producción estaría entre un 60 y un 65%, respecto al objetivo inicial de 10,5 millones de toneladas.

Además, desde la UGP subrayan que como el sector tendrá una gran merma y un ingreso de divisas menor en más de USD 2.000 millones, los productores pretenden usar esos fondos para pagar sus deudas y que no se les cierren las puertas de las entidades financieras.

“No están las condiciones para pagar anticipos, con una pérdida de hasta el 65% de la producción no hay productor que pueda obtener ganancias este año. No es descabellado lo que pedimos”, expresó Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción.

FIRME. Por su parte, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), no obstante, no cede en su postura inicial y no cancelará el pago de los anticipos para este año.

El titular de la Administración Tributaria, Óscar Orué, dijo que es inviable otorgar una suspensión general, pero recordó que está vigente la posibilidad de pedir la suspensión, de acuerdo con la merma que tengan en su actividad económica. Esto último fue anunciado por el Gobierno, a fines del 2021.

En ese sentido, la SET determinó que si los sojeros demuestran que su facturación está 50% por debajo de la obtenida en el mismo periodo del 2021, pueden pedir la suspensión de los cuatro anticipos. Si la pérdida es menor a ese rango, pueden también pedir la suspensión de los últimos dos.

La SET calcula el monto que se debe anticipar con base en las ganancias obtenidas en el 2021 y estos pagos son descontados en la liquidación final, que se realiza en el 2023. La solicitud de suspensión se debe hacer mediante el sistema Marangatu.

Anteriormente, la entidad impositiva ya había resuelto postergar los vencimientos iniciales de los anticipos de renta para los contribuyentes del sector agrícola, como una forma de atenuar los impactos de la sequía en el sector. Así, el primer pago que debe darse en abril puede realizarse ahora en junio; el que estaba previsto en junio, puede darse en agosto y así sucesivamente hasta diciembre.



LAS CIFRAS

65%

sería la pérdida de la producción que arrastran los sojeros por efectos de la sequía, según proyecciones de la UGP.



2.000

millones de dólares menos entrarían al país por la merma agrícola. Esto es alrededor del 5% del PIB paraguayo.



