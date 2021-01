Los síntomas leves de la Covid-19 reciben tratamiento convencional

Esta es la pregunta frecuente que realiza la ciudadanía al no existir un tratamiento específico para la enfermedad, sin embargo, a aquellas personas que presentan síntomas leves se les prescribe medicamentos utilizados para tratar, por ejemplo, síntomas de la gripe.

La mayoría de los compatriotas que volvieron del exterior guardaron cuarentena sanitaria obligatoria en los albergues, los contactos de casos positivos y posteriormente aquellos que se contagiaron fuera de estos sitios no presentaron síntomas o fueron muy leves y la evolución de esto fue monitoreado por los equipos de salud.

El Dr. Carlos Morínigo, coordinador del aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), explicó primeramente que el paciente al ser diagnosticado con Covid-19 tiene que guardar los días de reposo correspondiente, que son de 14 a 21 días, y repetir el test a los 14 días para ver si está activa o no la enfermedad.

“En el lapso en que se cura la enfermedad, el cuerpo va reaccionando y creando los anticuerpos y eliminando el virus. Si aparece un síntoma leve se lo trata de acuerdo al síntoma que tenga”, dijo.

Si el paciente tiene dolor de garganta, se le da analgésico. Si tiene tos se le da un antitusivo y se le busca la causa de esa tos que persiste. Si está con síndrome bronquial obstructivo se le hace nebulización o aerosol terapia, si tiene fiebre o febrícula se le da un antipirético.

La situación se pone más seria cuando el paciente presenta dificultades para respirar, inmediatamente tiene que acudir al médico, al centro asistencial para que se le realice una radiografía o placa de tórax para cómo están las vías respiratorias y los pulmones. En caso de detectarse una neumonía el paciente debe ser internado. Lo que se busca es evitar que las personas con enfermedades de base lleguen a esto.

Consulta. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud, exhorta a las personas con comorbilidades, que son las que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente por Covid-19 a acudir al médico ante cualquier síntoma.

Especialmente los pacientes diabéticos, hipertensos, con obesidad o que refieran problemas pulmonares o cardíacos. “Por lo general, la persona con el virus manifiesta los síntomas y lo minimiza, y al cabo de 7 u 8 días el cuadro comienza a complicarse, “le falta aire y recién allí acude al hospital. Eso es tarde. Hay que consultar lo antes posible”, insistió el director de Vigilancia de la Salud.

Tos, congestión nasal, fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del olfato y del gusto son síntomas característicos del virus pandémico.

El Dr. Carlos Morínigo señaló que estamos en una temporada de invierno atípica porque las bajas temperaturas nos encuentran con todas las armas y herramientas de capacidad sanitaria poblacional, capacidad en el sentido de educación sanitaria de la población que fue acabadamente transmitida por el Ministerio de Salud y por los Medios de Comunicación. Lo que se debe hacer es cuidarse para cuidar a los demás.

“En donde se ve que de repente hay un brote de enfermedades respiratorias es en la zona donde no se cumplen las medidas sanitarias., entonces el inconveniente esta en la gente que es renuente a cumplir con las medidas sanitarias establecidas. No lavarse las manos favorece a la aparición de enfermedades respiratorias, no solamente Covid”.

Insistió en que aquellas personas con enfermedades de base como asma, alergias, diabetes o hipertensión no deben soltar su medicación para mantener controladas estas patologías.

En la última semana, las de muertes por Cvid-19 se reportaron uno o dos en algunos días Todos tenían enfermedades de base y llegaron tarde a consulta.