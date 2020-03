Los senadores y diputados suspenden sus actividades

La Cámara Alta suspendió parcialmente sus actividades, reduciendo al mínimo la aglomeración de funcionarios dentro de la institución. Como primera medida se aprobó un protocolo de mitigación por coronavirus y se adelantó ayer la sesión de la fecha. Asimismo, la próxima semana no habrá sesiones ni reuniones. Cada senador y director de comisión deberá designar a los funcionarios que deberán trabajar en sus oficinas, reduciendo a uno o dos por dependencia. También se exonera a los funcionarios de la marcación digital, y registrarán su asistencia en una planilla. Las personas mayores 60 de años no deberán asistir durante este periodo de cuarentena establecido por el Ministerio de Salud, así como también los padres, cuyos hijos asisten regularmente a la guardería de la institución, que también fue clausurada temporalmente. “Nuestro país no va a ser menos corrupto o más institucionalizado si deja de sesionar por 15 días”, expresó el senador Blas Llano.