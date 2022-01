Los senadores podrían sancionar hoy la ley de emergencia sanitaria

La sesión extraordinaria de la Cámara Alta está marcada para las 09:00, y algunos senadores consideran que por la urgencia se tendría que aceptar la versión de diputados.

La propuesta dispone la adquisición de las vacunas, la internación en sanatorios privados y la indemnización a asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS).

El punto modificado por la Cámara Baja tiene que ver con la recontratación del personal de salud, en caso de renuncia.

“No leí todavía, pero por lo que me explicaron, no me parece mal la modificación”, refirió el senador por Hagamos,, Patrick Kemper.

“Creo que la Cámara se inclina más por lo que sacamos, aunque es probable que para que sea todo más rápido, se pueda aprobar directamente lo de Diputados”, refirió Gilberto Apuril.

Los liberales llanistas Zulma Gómez y Fernando Silva Facetti también consideran que se debe aceptar la versión de la Cámara Baja.

Aunque Hugo Richer y Sixto Pereira, del Frente Guasu, no se animaron a dar una postura aún, Esperanza Martínez, del mismo equipo político, alegó que la tendencia es aceptar los cambios.

“Y la verdad que no hablé con los colegas, pero yo tengo una posición, sí a la compra de la vacuna para los niños, y no a los contratos ni a más pagos a los hospitales”, dijo el cartista Martín Arévalo.

El colorado abdista Arnaldo Franco alegó que aún no tiene una posición, mientras que su correligionaria Blanca Ovelar remarcó “está difícil”.

“Si nos ratificamos, debe volver a diputados y se alarga la decisión”, consideró.

“En Salud, los que hablaron, aceptar la versión de Diputados para que salga. Lo importante son las vacunas y que paguen UTI (Unidad de Terapia Intensiva)”, manifestó la progresista Desirée Masi.

El liberal Enrique Buzarquis se excusó de que en su bancada aún no analizaron la postura sobre los cambios.

Lo mismo manifestó Stephan Rasmussen, de Patria Querida, pero acotó, a título personal, que lo más importante son las vacunas.

“Es una irresponsabilidad del Ejecutivo enviar tarde este proyecto, y de la manera que envió”, cuestionó el senador.

“Lo más importante es el tema de las vacunas, prolongar la vigencia de la firma de los contratos, y, obviamente, esto no puede entrar en una pelea del internismo del Partido Colorado”, reclamó.

“Hay que hacer lo que mayor beneficio va a traer a la ciudadanía, y es que se pueda sancionar la ley lo antes posible, para que pueda pasar al Ejecutivo, para que el Ministerio de Salud pueda firmar los contratos y comprar las vacunas”, consideró.

En cuanto a las contrataciones de personal de Salud, puso énfasis que la excepción ya figura en el articulado del Presupuesto 2022.

“No hace falta una nueva ley, ya hay una ley que le habilita. El Ministerio de Salud había dicho el equipo económico. Es una vergüenza. El equipo económico depende del presidente de la República. No puede ser que tenga tan poco liderazgo como para no instruir al equipo económico a que saque una resolución y que Salud pueda recontratar a la gente por renuncia o jubilación”, criticó.

“Está habilitada la excepción y que el personal de blanco pueda tener cuatro vínculos”, sostuvo, y abogó por la sanción de la ley.



Reiteran que hay pase de factura de los cartistas

La senadora colorada y titular de la Comisión Permanente Lilian Samaniego insiste en que hay un pase de factura del cartismo contra el presidente Mario Abdo Benítez, que al final solo afecta a la ciudadanía.

“La Cámara de Diputados, en particular un sector, lamentablemente, está con un pase de factura o buscar afectarle al presidente o la administración del presidente Mario Abdo Benítez, teniendo una postura irracional en la medida de lo que representa esta crisis sanitaria, que está afectando a toda la ciudadanía en general, al no proveer a Salud Pública lo que necesita”, cuestionó Samaniego.

“Se tiene esta pandemia, nuevamente, con un brote, con mucha intensidad. Los fallecidos pasaron de 4 a 33; contagiados más de 7.000. ¿Qué va a hacer Salud Pública si no se le dan las herramientas, ya sea para pagar vacunas, para pagar internaciones?”, reclamó. Calificó como un “discurso barato” el argumento de los cartistas que supuestamente temen el uso de recursos con fines electorales.