Los senadores alegaron falta de contundencia en las acusaciones

La tarea recayó en los diputados Celeste Amarilla, Ramón Romero Roa y Hernán Rivas, quienes ni siquiera presentaron pruebas, alegando que no hacía falta.

Los senadores de distintos partidos políticos coincidieron en que no hubo contundencia ni preparación por parte de los tres diputados.

Uno de los reclamos principales fue la falta de la documentación, que, según el titular del Congreso, Silvio Ovelar, se repartió a todos.

“Faltó más información, mayor contundencia. Es importante un juicio munido con antecedentes, elementos probatorios”, evaluó el cartista Juan Darío Monges.

El senador de Patria Querida Stephan Rasmussen alegó que en el relato de las acusaciones no hubo nada nuevo y que ahora se tiene que esperar a la defensa.

Consultado sobre el supuesto acuerdo para salvar a García, indicó que espera que no sea así. “No estamos de acuerdo en realizar ese tipo de negociaciones a cambio de cargos”, sostuvo.

Desirée Masi, del PDP (Partido Democrático Progresista), consideró que los fiscales acusadores deberían mejorar su presentación, cuando se hagan los alegatos finales.

“No se puede decir ‘nosotros no necesitamos probar nada’. Fue un error de los fiscales”, manifestó.

“Hubo una falta de coordinación entre los fiscales acusadores y tienen que demostrar. No es la inquisición. Tenés que acusar y demostrar”, sentenció.

Calificó como mala la presentación e insistió en que no hay que tomar como joda.

“Debían prepararse más. Hay una semidecisión política. Se abona la teoría de que no hay acusación seria. No fueron contundentes, no dieron la imagen que corresponde”, fue su evaluación.

Por su parte, el senador liberal Víctor Ríos dijo que la acusación fue muy “frágil”, porque se demostró que los fiscales leyeron la acusación. Sostuvo que el diputado Ramón Romero Roa y otros le hicieron un mal favor al juicio político de García, ya que no convencieron para nada al plenario.

JUICIO SIN PRUEBAS. Óscar Salomón, de Añetete, manifestó su decepción, tras presenciar “el primer juicio sin presentación de pruebas”.

“Creo que ellos (diputados) vinieron a absolver al contralor (...). Me pareció muy pererî (tibio), evidentemente no se prepararon”, dijo.

Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional, sostuvo que faltó más pasión en la acusación y que fue muy light.