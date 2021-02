Los rivales barajan de nuevo y están dispuestos a una tenaz lucha de clasificación

Ya con la programación oficial definida para el combo de marzo, las Eliminatorias toman mayor vuelo rumbo a Qatar. El 25 del próximo mes, a las 21:30, Paraguay visita a Chile para enfrentar en el estadio Nacional al conjunto trasandino ahora bajo la batuta de su nuevo conductor, el uruguayo Martin Lasarte, y como consecuencia de los resultados que no fueron óptimos salió al cruce señalando que “todos los futbolistas que reúnan las condiciones para participar los vamos a utilizar” sin descartar para nada a los jugadores experimentados, la mayoría cuestionados.

Precisó también que “no nos vamos a fijar en la cédula por joven o menos joven, vamos a buscar futbolistas, la selección es diferente a un club”. Consideró además que tiene tiempo suficiente para trabajar atendiendo el próximo combo. Es evidente que Chile con esta renovación en la dirección técnica parecería encontrar nuevos aires para las Eliminatorias. En tanto, en casa el trabajo es mucho más silencioso. Berizzo con su presencia observa los cotejos del campeonato y en más de una ocasión apuntamos que el orientador argentino sigue dando crédito a la base de su plantel, no es de los que cambian mucho aunque tendría que buscarle la vuelta a un trabajo más coordinado en sus líneas. Preocupa la inestabilidad del juego en el trámite, tiene picos bajos y pagó las consecuencias. En el orden individual descansa mucho en Miguel Almirón y está muy jugado con el mediocampista del Newcastle, necesita de variantes y eso debe admitirlo. Y hablando de los que están en el extranjero, la convocatoria no se hará esperar debido al protocolo que deben cumplir para la llegada al país de cada uno de ellos. Quizás ponga nuevamente atención en Carlos González, del Tigres mexicano, que cumplió en el Mundial de Clubes generando importante peso ofensivo. Debemos recordar que el DT ya lo tuvo en el primer microciclo bajo su conducción, dejándolo posteriormente de lado. Del orden local tiene todo a mano y ya conoce sobradamente a quiénes llamará. Podría haber alguna novedad, pero no será para la titularidad. La mira está mucho más afuera que adentro y le debe conformar que los Romero tengan actividad, en especial Ángel, que fue figura gravitante para el puntaje alcanzado. Antony Silva demuestra capacidad en México y es un sostén válido en la portería, da tranquilidad por la ausencia forzosa del lastimado Gatito. Con el calendario en mano, días y horas, la estrategia del cuerpo técnico en la pizarra está, interiorizándose de esta manera de lo que haga su primer rival del año. Conoce el fútbol de este país, puesto que dirigió a O’Higgins y Universidad de Chile y no extrañaría la visión del adversario de los informantes siempre presentes. Preocupación cafetera El segundo contrincante del próximo mes es Colombia, en cotejo a jugarse en el Defensores del Chaco el 30 de marzo a las 19:30. Al orientador cafetero le inquieta la falta de continuidad de jugadores capitales que están fuera del país ,como el mismo caso del arquero Ospina, quien no estuvo en las Eliminatorias de noviembre por lesión y que se considera en duda que pueda llegar entero para el combo venidero. Otro bajo la lupa clínica es Guillermo Cuadrado, que temen en la Juve que podría ser baja por dos semanas más, esto le sacaría despliegue, una de las mayores virtudes del jugador. Otro de sus referentes es Radamel Falcao, su goleador histórico, no juega en Galatasaray y todo parece indicar, dice la prensa, que Rueda no podrá contar con el veloz extremo. En tanto, una de las caras nuevas, Luis Javier Suárez, del Granada, quedó descartado por lesión. Mucho dependerá de la conformación ante Brasil del 26 de marzo para saber qué equipo pondrá Rueda ante Paraguay. Damos esta descripción para ir observando qué pasa con los rivales. Está visto que sus figuras claves no están íntegros y eso es una ventaja para la Albirroja, y a la misma escuadra brasileña, a la que medirá en la reanudación de las Eliminatorias. Pese a los mencionados inconvenientes, la afición colombiana y gran parte de la prensa brinda total confianza al nuevo estratega que conoce sobradamente la casa y está dispuesto a dar un giro radical que tanto necesita en estas clasificatorias. Es como decir sed de revancha para borrar lo pasado. La ronda completa Así están distribuidos los juegos para el combo venidero: el 25 de marzo Bolivia–Perú en La Paz, Venezuela–Ecuador en Caracas y Chile–Paraguay en Santiago. Al día siguiente: Colombia–Brasil en Barranquilla y Argentina–Uruguay en Santiago del Estero. El 30 de marzo jugarán Ecuador–Chile en Quito, Uruguay–Bolivia en Montevideo, Paraguay–Colombia en el Defensores, Perú–Venezuela en Lima y Brasil–Argentina en Recife. Todo lo señalado es apasionante, pero que lamentablemente seguirá sin contar con público en las gradas y hasta la presencia de la prensa será limitada. Es el modo Covid de jugar, a lo que ya es una costumbre y llevará mucho tiempo para volver a la normalidad. Incómoda ubicación El nuevo escalafón de la FIFA mantiene a Bélgica en primer lugar, seguido por Francia y Brasil. Luego Inglaterra, Portugal, España, Argentina, Uruguay, México e Italia en el top ten. Como se aprecia, tres sudamericanos en lugares de privilegio posicionando el mencionado ránking a Colombia en el lugar 15, Chile 17, Perú 25, Venezuela 28, Paraguay 35, Ecuador 57 y Bolivia 79. A la Albirroja le hacen un sándwich Eslovaquia y Nigeria, el primero de ellos en el puesto 34 y los africanos en el 36. Nada agradable en la mira del mundo puesto que solo superamos a dos sudamericanos: Ecuador y Bolivia. Se le dé mucha trascendencia o no, la FIFA otorga privilegio en clasificaciones como cabeza de series en la Copa del Mundo, hecho que pasó con Colombia en el último mundial. El debut Guaraní será el primero en representar a Paraguay en la Copa Libertadores. El miércoles que viene en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz enfrentará al Royal Pari, de escasa participación internacional, pero no por ello el Aborigen debe cruzarse de brazos. La revancha está prevista para el 3 de marzo en Villa Elisa, en una programación cargada puesto que entre ida y vuelta de estos cotejos tiene dos del plano local, el que disputó ayer ante Olimpia y Sol de América en la quinta fecha, días antes del cotejo de revancha ante los bolivianos. Debe tener resto el Legendario para pelear los dos frentes, que al decir del propio Gustavo Costas, su entrenador, la seguidilla de partidos o la intensidad de los mismos motivan mucho en todos los órdenes.