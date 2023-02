Los reportes relacionados a Cartes saltaron tras medida de los EEUU

Un documento elaborado por los técnicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) analizó las implicancias que tiene para el sistema antilavado nacional la introducción de Horacio Cartes en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EEUU.

Las explicaciones de los expertos del ente antilavado refieren que el listado de la OFAC es un insumo que los sujetos obligados (SO) deben considerar indefectiblemente a la hora de evaluar los riesgos de las operaciones que realice una persona física o jurídica, junto con los criterios a aplicar respecto a las personas expuestas políticamente (PEP). En el caso puntual de Cartes, ambos supuestos rigen y obligan a los SO a prestar especial atención a los movimientos vinculados al ex mandatario.