Los punteros frenan, Atyrá acelera

Se escapó sobre la hora. Fernando Noceda (*). Rubio Ñu le birló la victoria al 12 de Octubre de Itauguá en el último minuto de juego para empatar 1-1. Estadio: La Arboleda (local Rubio Ñu). Goles: 94' Nelson Ruíz (RÑ); 77' Gustavo Navarro (12O). Rubio Ñu (1): J. López; C. Ramos, P. Riveros, N. Ruiz, V. Ayala; A. Irigoyen (78' R. Ocampo), J. Garay, C. Riveros, V. Florentín; O. Ocampo (70' A. Arce), N. Romero (64' C. Pérez). DT: P. Caballero.

12 de Octubre (1): J. Campuzano; J. Roa, G. Navarro, J. Villamayor, V. Barrios; J. Abente, M. Paredes, D. Martínez (72' H. Villamayor), F. Sanabria (31' A. Núñez); I. Ocampos (46' R. Alvarenga), M. Ovejero. DT: M. Cristaldo.

Sin goles en el Parque. Richart González - Villarrica. Guaireña e Independiente igualaron 0-0. Estadio: Parque del Guairá (local Guaireña FC). Gol: No hubo. Guaireña FC (0): H. Espínola; M. Gamarra, R. Piris, M. Acosta y L. Colmán; R. Toledo, M. Ferreira (45' Á. Orué), M. Acosta (74' C. Guerreño) y D. Duarte (24' P. Delvalle); C. Duarte y L. Fernández. DT: T. Duarte.

Independiente CG (0): J. Acosta; D. Vargas, A. Paniagua, C. Vargas y M. Gamarra; I. Vargas, J. Acosta, J. Santacruz y M. Melgarejo (63' J. Villagra); A. Ruiz Díaz (86' É. Vera) y N. Cardozo (70' R. Tarasco). DT: C. Paredes.

Lo dio vuelta. Darío Bareiro - Atyrá. Atyrá FC venció 3-1 al 3 de Febrero y sigue prendido arriba. Estadio: San Francisco de Asís (local Atyrá FC). Goles: 57’ Juan Carlos Martínez, 67’ Federico Giménez y 90’ Marcelo Cáceres (A); 41’ Éver González (3F). Expulsado: 60’ Alfredo Machado (3F). Atyrá FC (3): B. Valenzuela; A. Ferreira (79’ G. Ferreira), A. Paniagua, S. Tani y H. González; M. Cáceres, D. Escobar (54’ F. Giménez), J. Martínez (68’ H. González) y C. Ripoll; L. Rivarola y J. Chaparro. DT: Á. Martínez.

3 de Febrero (1): L. Concatto; J. Melgarejo, É. González, A. Paredes y É. González; N. Chávez, R. Olmedo, A. Machado y D. González (79’ T. Centurión); J. Arrúa (50’ C. Giménez) y D. González (80’ V. Pereira). DT: J. Cáceres.