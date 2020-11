Los proyectos de expulsión en el Senado están atados unos a otros

Más que nunca los proyectos sobre pérdida de investidura que fueron presentados en el Senado están atados unos a otros, por lo que la jugada política que se podría dar es al todo o nada, ya que cada sector corre el riesgo de perder a uno de los suyos. Se mantiene una mayoría que llega a 30 senadores que no está dispuesta a tratar ninguno de los pedidos de expulsión hasta que el reglamento se convierta en ley. Esto podría llevar su tiempo, por el circuito parlamentario. Primero se tendría que definir una fecha de tratamiento en la Cámara Baja. Cabe recordar que recién la semana pasada el Senado remitió el proyecto, que había sido aprobado. Los diputados tienen la opción de aceptar, modificar o rechazar la propuesta, y eso implicará una segunda vuelta en la Cámara Alta, y se convertiría en un pimponeo. Para la entrada en el receso parlamentario solamente queda un mes y 20 días, y los senadores, si es que el reglamento se convierte en ley, tendrían que a su vez consensuar la mayoría para el tratamiento, o todos juntos o en forma individual. Cuatro casos. El primer pedido de expulsión en estas últimas semanas fue para el abdista Rodolfo Friedmann, firmado por Enrique Riera. La acusación que pesa en su contra es por haberse beneficiado mediante su empresa con licitaciones del Estado con la merienda escolar. El siguiente fue el cartista Javier Zacarías Irún. Los patriaqueridistas habían tomado la posta ante las denuncias e imputaciones que pesan sobre el colorado y ex intendente de Ciudad del Este. Un audio sobre supuesto intento de poner precio a un litigio sobre tierras, en el 2017, hizo que el luguista Sixto Pereira ingresara también a la lista de pedidos de expulsión. Este fue el segundo proyecto de pérdida de investidura presentado por Riera. Luego le tocó el turno al cartista Sergio Godoy, quien está acusado por una supuesta vinculación con el empresario brasileño Darío Messer, quien actualmente está siendo procesado en Brasil por denuncias de lavado de dinero. juntos o apatucados. En el caso que en el Senado se decida tratar los cuatro casos de una sola vez, ya dependería de los votos, que podrían ser para salvarlos o para expulsarlos en paquete. Si es que se decide que el tratamiento será uno por vez, implicaría que en cuatro meses termine todo el proceso, o si queda por el camino, que todos sean archivados. Ya hubo un primer intento de tratar uno por vez, y no se tuvieron los votos. También se dio la posibilidad para que se definan los procesos de pérdida de investidura Friedmann y Zacarías juntos, y la respuesta fue una nota de la mayoría, condicionando la reglamentación del procedimiento. El jueves pasado, apenas Godoy se enteró que también está en la lista negra, ya sea por picardía o por una cuestión de medir la temperatura del ambiente, se ofreció como carnada para tratar de liquidar el expediente en el Senado. La respuesta fue la misma y hasta el momento sigue siendo, primero tiene que estar la reglamentación. Mientras tanto, para seguir embarrando el panorama no sería raro que sigan apareciendo más pedidos de pérdida de investidura en los próximos días. Cupo abdista

Merienda escolar. El senador Enrique Riera se hizo cargo de las denuncias en contra de su correligionario por utilizar su cargo para beneficiar a su empresa con contratos del Estado para la merienda escolar.



Cupo cartista

Uso de recursos públicos. El bloque de Patria Querida decidió tomar la posta contra el ex intendente de Ciudad del Este acusado por el uso irregular de los recursos, y sobre quien pesa varias imputaciones.



Cupo luguista

Soborno por tierras. Enrique Riera se hizo eco de una denuncia por parte del ex diputado Óscar Tuma sobre un audio donde el luguista pide poner precio a un litigio judicial que tiene que ver con tierras.



Cupo cartista

Vinculación con Messer. Rodolfo Friedmann decidió promover la pérdida de investidura de Godoy por la supuesta conexión que el mismo tendría con el “hermano del alma”, del ex presidente Horacio Cartes.