“Los profesionales paraguayos tienen la capacidad para sobresalir”

El ejecutivo destacó que más paraguayos están ocupando cargos de decisión en diversos mercados de Millicom, debido a su gran capacidad de adaptarse para afrontar nuevos desafíos.

Observa un crecimiento importante en la economía paraguaya, pero remarcó que esto se debe mucho al sector privado. Ve con buenos ojos que el Gobierno esté intentando dar más destaque a los emprendedores, y pide que las universidades y empresas se unan a la causa.

–¿Cómo están las operaciones en Colombia?

–El país pasó por una adaptación macroeconómica importante. En el 2015 la tasa del dólar pasó de 1.800 pesos a 3.000 pesos. La economía colombiana venía creciendo a un ritmo de 4%, en el 2017 creció 1,5%. En ese periodo todas las industrias no crecieron y a nosotros nos tocó transformarnos y adaptarnos para poder sobrellevar el momento duro. En el 2018 crecimos arriba del 4%. Se ve el trabajo de habernos acomodado.

–¿Cómo incidió en la facturación?

–En el pico del 2015 nuestra industria facturaba 11,3 billones de pesos colombianos (USD 3.479 millones) y luego bajamos a 9,5 billones de pesos (USD 2.863 millones). Ahora estamos en torno a los 10 billones.

–¿Qué tan diferentes son las operaciones de Tigo en Colombia, considerando que en Paraguay lidera, pero allá se encuentra en segunda posición?

–Independientemente de la posición que ocupemos en el mercado, la filosofía de Millicom es la misma, invertir fuerte. En Colombia invertimos USD 400 millones al año para crecer en redes 4G, en fibra, de manera a aumentar la velocidad y la calidad. Ponemos al cliente en el centro siempre. Pero también miramos a nuestra gente (empleados). Así trabajamos en todos los países.

–¿Por qué Millicom está mirando bastante a Paraguay para seleccionar a sus directores ejecutivos regionales?

–Los profesionales paraguayos hemos demostrado la capacidad de adaptarnos. Tengo compañeros de universidad que trabajan en Google o son emprendedores, tienen sus propias compañías. Todos tenemos una característica en común, que es poder adaptarnos y trabajar muchas horas al día para poder sobresalir ante los demás. Cuando uno es foráneo en la tierra donde trabaja tiene el doble desafío. Tiene que adaptarse a la cultura, al país, y ser exitoso profesionalmente. Creo que el paraguayo posee esa capacidad.

–¿Cuántos profesionales compatriotas ya exportó Tigo desde que llegó a Paraguay?

–Son 60 o más los que hemos salido y hay compañeros que tienen posiciones muy importantes. Marcelo Benítez es el responsable de Millicom para toda Centroamérica. En Colombia tengo tres compatriotas conmigo. Hay gente muy preparada, pero creo que la persistencia y la adaptabilidad son los dos factores que nos hacen tener éxito. Tigo es una empresa muy linda porque le da la oportunidad al paraguayo de mostrar sus capacidades.

–¿Cómo está viendo a la economía paraguaya, en todos estos años trabajando afuera?

–Pienso que pasa por un buen momento. Fitch levantó la calificación a BB+, estamos a un pasito de tener el grado de inversión. Esto demuestra el trabajo que viene haciendo el país y no es solo el Gobierno, sino que son las empresas y todos los paraguayos. Obviamente hay una coyuntura en Sudamérica que puede ayudarnos a crecer, pero Paraguay ha hecho su tarea. Si uno mira los siguientes años hay más oportunidades de seguir creciendo bastante.

–¿Cuál fue el aporte de Tigo a esa expansión económica?

–Ha contribuido enormemente al desarrollo. Cuando uno le pone un asfaltado a un pueblo, lo que hace es conectarlo con otro para que sus mercaderías lleguen y se vendan en uno u otro lugar. Pero cuando yo le pongo internet a un pueblo, le conecto al mundo. Y se le da la capacidad de estudiar, trabajar, informarse, capacitarse. Eso es algo muy bueno, con capital privado y pagando todos los impuestos. Devolviendo desarrollo de gente, de talento, de comunidades. La economía digital es muy importante y Tigo ha sido una pieza fundamental. Miles de kilómetros de fibra, estaciones de 4G por todos lados, data center para dar servicios corporativos. Esto demuestra la confianza de los accionistas para con Paraguay.

–¿Qué es lo que más valora la empresa de los jóvenes de esta generación?

–La capacidad de aprender. Vienen con ese chip. No se quedan aferrados con el conocimiento que tenían de años atrás, sino que buscan conocimiento nuevo, actual. Siempre están curiosos. No necesariamente hablan de leer un libro o ir a la universidad, sino que toman el conocimiento, experimentan y van para adelante. Que es como funcionan las aplicaciones, se actualizan. Están cada rato probando qué cosas sirven y qué cosas no. Esto es algo que yo valoro mucho de la gente que trabaja conmigo en Colombia.

–¿Qué faltaría para darles un mayor impulso a sus emprendimientos?

–Hoy algunos señalan tener muchas dificultades para obtener créditos blandos. Justamente hablamos con el ministro Hugo Cáceres, quien mostró las prioridades del Gobierno. Él y su equipo habían ido a ver el proyecto de la Ruta N, que tenemos en Medellín. Aquí falta la alianza entre las empresas, el Gobierno y las universidades, el cual es el modelo de la Ruta N. Yo soy miembro de la junta directiva, soy empresario, y el presidente es el alcalde de la ciudad. Además, tenemos dos decanos.

–¿Qué resultados dio?

–Cuando juntás a las empresas que tienen la necesidad de talento y de negocios; al Gobierno, que pone infraestructura; y a las universidades, que se dan cuenta de las necesidades del mercado para generar las carreras que hagan afín, de manera que la gente que salga tenga las capacidades para emplearse, eso genera un buen ecosistema. Ruta N en los últimos cinco años ha generado casi 7.000 empleos y ha ayudado a que se establezcan en Medellín 300 compañías nuevas. Es un triunvirato.