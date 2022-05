Los pasos dados por Libertad y Cerro los ubican muy cerca de octavos

El objetivo de la entidad repollera es apuntar a instancias finales, señalando que en esta ocasión se le presenta sin muchas complicaciones, pero de todas maneras debe tomar las precauciones ante la escuadra venezolana, a la que le costó derrotar en el Defensores 2-1. Su rival de turno no anda bien, ocupando la mitad de la tabla y sin conseguir hasta ahora victorias en la Copa, los dos puntos obtenidos son consecuencias de empates ante Paranaense de local y The Strongest como visitante. Recordemos que el mismo Libertad también había empatado en la altura. Con las maletas listas, la plantilla de Garnero encara el próximo compromiso anhelando su anticipado pase.No se aparta del libreto El Ciclón, que lidera su serie, tiene todo previsto para enfrentar el miércoles a Colón de Santa Fe, a las 18:00. El conjunto sabalero, que fue superior a Olimpia en el Defensores, dejando escapar la victoria por ineficacia en la resolución, a lo que se agregan los errores arbitrales. Pese a no contar con su máxima estrella, la Pulga Rodríguez, la conformación orientada por Falcioni mostró carácter y una exposición que se caracterizó por su dinámica, sin embargo lamenta las dudas en defensa. Para el local es muy significativo este encuentro, no solo en lo deportivo sino en lo institucional, debido a que posterior al encuentro y en cuestión de horas cumplirá años y quiere festejarlo con un triunfo. Cerro, en tanto, sufrió un nuevo revés por la lesión de Sergio Díaz, quien prácticamente queda afuera en el año. El mediocampista alcanzó muy buen nivel desde su retorno y será una enorme resta. En lo colectivo, Cerro no se aparta de su libreto a través de un ordenamiento de sus líneas y contando como revelación con Fernando Romero, por la agresividad y pertenencia. En la zona media volvió Ángel Lucena y le dio una carta siempre valiosa para el entrenador, haciendo muy buena dupla con el colombiano Carrascal. Moreno Martins sigue luchando por lograr un acople definitivo y, aunque le cuesta, voluntad le sobra. El resto igual, partiendo desde la portería con la presencia de Jean habría que ver finalmente si modifica algo el estratega azulgrana que se caracteriza por no romper su estilo. En el estadio Brigadier López, el partido tendrá a su cargo el brasileño Raphael Claus.Siente el golpe Olimpia, apesadumbrado por su discreta gestión del jueves, pasado recibe a Peñarol de Uruguay el miércoles en el Defensores, y ante su público que exteriorizó su disconformidad por la escasísima producción en campo. No es menos cierto que su plantel es corto y su recambio limitado, a esto se le debe apuntar la falta de recuperación de Derlis González, su máxima figura en el ataque; se lo ve muy precavido, cuidando su mejor forma física. Es evidente que al ataque le falta gol y la ansiedad altera emocionalmente en el momento de la definición. A Paiva le sigue costando y a Walter González también. En contrapartida, de a poco nuevamente asoma Recalde, mientras que a Camacho habría que darle mayor oportunidad. En el arco, Olveira “salvó la plata” ante la conformación santafecina, caso contrario hoy tendríamos que hablar de una derrota franjeada. Anderson Daronco pitará el juego, que se iniciará a las 20:00.Las dos caras Por la Sudamericana, este martes General Caballero, virtualmente eliminado, cotejará ante Independiente de Argentina en cancha de Olimpia, con la conducción arbitral de Nicolás Gamboa, de Chile. Con nuevo técnico, Theiler el argentino, es razonable que priorice el torneo doméstico atendiendo que está prácticamente fuera de este evento, salvo que aparezca un milagro. Por su parte, Independiente está segundo con 6 unidades y es gran favorito a llevarse el triunfo. En el grupo del Rojo de Mallorquín está primero Ceará de Fortaleza con 9, Independiente 6 y en el fondo La Guaira y General Caballero con 1. Está claro que en esta puja se trenzan en dura porfía argentinos y brasileños, puesto que clasifica uno solo. El jueves, a las 18:15, Guaireña, que viene de vencer al 9 de Octubre ecuatoriano por 1-0, chocará con el Inter (arbitraje de Cristian Garay de Chile), que en el Brasilerao de los encuentros disputados ganó dos y perdió uno, enfrentando en la fecha a Avaí. En lo que respecta al villarriqueño, que sigue en la capital, visitará a Olimpia esta noche a las 19:15. Antes, ya se sabrá el resultado de 9 de Octubre – Independiente de Medellín, que se disputará en Ecuador. El cafetero está con cuatro, a uno solo de distancia de Guaireña e Inter, que totalizan cinco puntos. Para Guaireña mostrarse internacionalmente es una cartelera muy valiosa, que le da prestigio y así lo consideran.Nuevo formato El 10 de mayo arrancará la Copa Paraguay, que tendrá un nuevo formato en su cuarta edición, registrando mayores cupos para los clubes de Primera B y C donde también garantizan el ingreso de nueve instituciones de la UFI, que tendrá 17 participantes de ocho zonas geográficas. Los 24 clasificados de la Fase 1 se sumarán a los 16 de la Intermedia para conformar 20 llaves, cuyos ganadores pasarán a la etapa 3, donde están los de Primera. Otro detalle con relación a la cantidad de participantes: cuando comenzó lo hicieron 48 clubes, ahora, 74. El primer campeón de este evento fue Guaraní, en 2018, que le ganó la final a Olimpia en Pedro Juan Caballero. En el 2019 Libertad se llevó el cetro al derrotar 3-0 a Guaraní. Debido a la pandemia no se disputó en el 2020 y obtuvo Olimpia el título en 2021, que derrotó en penales a Sol de América.