Los opositores no llegan a consenso para Subcontraloría

Dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y en particular en las dos bancadas representadas en la Cámara de Senadores, no existe acuerdo acerca de a qué postulante liberal apoyar para que integre la terna y finalmente tenga chances de competir por el cargo de subcontralor general de la República.

Lo mismo pasa en el resto de la oposición, puesto que se barajan en total 6 nombres a partir de los cuales se dan las negociaciones.

Esta semana, debido a la falta de acuerdo para integrar una terna al cargo de subcontralor, se volvió a postergar el tema para la próxima semana.

La situación de desacuerdo en la oposición es particularmente notoria en el PLRA, que reivindica el cargo de subcontralor para alguien de sus filas. No obstante, los principales sectores no limaron asperezas.

La bancada B de seis legisladores apoya a Augusto Paiva, identificado con el movimiento del senador Víctor Ríos.

Lo mismo ocurre en el oficialismo liberal, ya que la cúpula ha hablado e inclinado su simpatía hacia Paiva. Es lo que al menos dijo el vicepresidente del PLRA, Líder Amarilla. El mismo señaló que por “decencia” el partido de gobierno debería renunciar a pelear por ese cupo y entregarlo al PLRA, habida cuenta de que el contralor Camilo Benítez es de Colorado Añetete.

Hay que agregar que el llanismo, que cuenta con 8 votos en el Senado, aún no tiene candidato o, al menos, no sería el que propone el oficialismo liberal. Uno de los argumentos sería que no existe motivación para entrar a negociar dicho cargo a sabiendas de que solo estará un año.

En la oposición, el Frente Guasu también baraja su propio candidato: Rolando Duarte, que es funcionario legislativo.

Paiva y Duarte son los que más posibilidades tienen en la oposición.

Pero también el Partido Patria Querida estaría tras el cupo y tiene su candidato de entre los 15 que quedaron al final para conformar la terna.

Otro sector, pero al que se lo cuestiona por este tema, es el de Hagamos, que supuestamente fue el que volteó la mesa cuando las negociaciones estaban por cerrarse.

Supuestamente, Hagamos estaría patrocinando la candidatura de un colorado, el funcionario Mario Florenciáñez. Para los liberales, se debe asegurar que dentro de la terna no haya colorados por un principio de objetividad.

La lista además la componen Camilo Filártiga, César Núñez, Claudia Penayo, Adelio Quiñónez, Félix Villalba, Carlos Galiano, Atilio Fernández, Gladys Fernández, José Ayala, José Torales (funcionario de Contraloría), Verónica Franco y también Aldo Amarilla.