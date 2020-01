Los narcos alinean a los jueces y fiscales, asegura diputado

“Cada vez es más preocupante la influencia que tienen sobre todo para corromper instituciones y ver a jueces, a fiscales y a funcionarios públicos alineados a ellos, eso es evidente”, expresó el diputado.

El poder económico de las organizaciones mafiosas es lo que da fuerza para permear los órganos estatales, subrayó el legislador.

“Las organizaciones de narcos tienen mucho poder económico sobre todo para corromper a los funcionarios. Existe hoy una gran influencia principalmente de los grupos organizados, no sé si a nivel nacional, pero sí en algunos sectores o regiones de nuestro país donde tienen demasiada fuerza”, destacó.

Sin embargo, Harms comentó que no tiene certeza de que la narcopolítica tenga tanto poder dentro del Congreso, como indicó el director general de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, quien advirtió sobre el gran avance de este sector hacia las instituciones del Estado, sobre todo en los municipios y el Parlamento.

“Indudablemente el poder del dinero hace aún más permeables las instituciones, donde no son impolutos los que están al frente tampoco. Ahora, que eso tenga también influencia en el Poder Legislativo, a mí no me consta. Yo, por mi experiencia en la Cámara de Diputados, no percibo que haya colegas en función que estén de alguna manera siendo manejados por estos grupos mafiosos, sí uno escucha versiones de alguno que otro que tenga relacionamiento con el narcotráfico, como el caso de Ulises Quintana, no se puede perder de vista eso”, recalcó Harms.

Igualmente, Duarte Frutos habló de que existe una agenda de la narcopolítica cuyo fin es copar el Estado y que actualmente hay un proceso de colonización de este grupo hacia las instituciones.

“La narcopolítica en el Paraguay tiene una agenda bien clara, tal vez los partidos políticos no tengan, pero la narcopolítica sí. Primera agenda es copar instituciones como el sistema penitenciario, segunda agenda, inficionar los órganos de representación política –juntas departamentales, concejales municipales, Congreso, si es posible poner ministros, autoridades en sectores de decisión– y estamos camino a eso”, afirmó el director de la EBY.

En tanto, el diputado cartista sí reconoció y advirtió que existe un avance de grupos mafiosos a nivel nacional.

“No solamente en algunas regiones del país donde ellos tienen supremacía sino que hoy se va extendiendo a todo el territorio nacional esa dependencia del poder del dinero de estos grupos organizados”, enfatizó el legislador.

Actualmente, existen algunas iniciativas para evitar que el dinero de grupos que operan al margen de la ley ingresen a la política, sin embargo, no tendrían mucha fuerza debido a las trabas de las bancadas coloradas.

Se trata del proyecto de hacer públicas las declaraciones juradas y de la ley de financiamiento político, esta última, se estima que no será aplicada para las elecciones municipales por la falta de apoyo de los colorados, que alegan una supuesta inaplicabilidad.