Los mal llamados “subsidios familiares” son un privilegio

De más está decir que se otorgan al margen de los resultados de la gestión. Es decir, están disponibles en instituciones que tienen la fuerza o el poder para incidir en el presupuesto público y no necesariamente en aquellas que cumplen metas en beneficio de la ciudadanía y, menos aún, en el marco de una carrera meritocrática.

Estas características contribuyen a reproducir las desigualdades tan profundamente arraigadas en el país, generando malestar ciudadano y, lo que es peor, la deslegitimidad del Estado. No hay sociedad que avance cuando un sector minoritario es premiado con recursos sin existir suficientes justificaciones mientras la gran mayoría, que es la que paga, sufre las consecuencias de una mala gestión pública.

La situación se agrava si consideramos que este es un año crítico para la economía, razón por la cual la mayor parte de la sociedad se está teniendo que ajustar los cinturones, mientras que otra minoritaria permanece casi sin sentir el problema.

Por otro lado, los servicios que presta el sector público tienen importantes falencias, muchas de ellas solucionables con una mejor gestión de los recursos humanos. La pésima gestión tiene múltiples explicaciones.

En primer lugar, la ausencia de mecanismos que garanticen el acceso de personas con las competencias necesarias hace que muchas de ellas no puedan ejercer sus funciones adecuadamente. Por otro lado, el clientelismo político, además de contribuir a lo anterior, incorporó funcionarios que no rinden cuenta a la autoridad institucional, sino al político que gestionó su contratación. Estos funcionarios no tienen interés ni necesitan formarse, ya que su permanencia depende de un padrino y no de su gestión.

En segundo lugar, la falta de un sistema de incentivos que premie la buena gestión. Así como se estructuran las remuneraciones, funcionarios sin responsabilidades, competencias ni resultados pueden estar ganando mucho más que otros cuyos cargos requieren aptitudes especiales y conllevan riesgos.

Finalmente, y como corolario de los dos anteriores, se encuentra el malestar que generan las desigualdades al interior del propio sector público, ya que una importante proporción de funcionarios reciben bajos salarios, no cuentan con seguridad social ni acceden a otros beneficios como el de los subsidios familiares.

Es preocupante que habiendo recursos para que el sector público disponga de un buen sistema de remuneraciones vinculado a una carrera meritocrática del servicio civil, estos fondos se usen arbitrariamente. Los efectos positivos se limitan a mejorar las condiciones económicas de unos pocos trabajadores públicos, mientras que los negativos pueden tener consecuencias finales sumamente adversas para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.