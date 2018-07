Francisco Giménez Calvo, presidente de Libertad, se refirió al presente del equipo, que no logra levantar cabeza en el torneo ni convencer en lo futbolístico pese a contar con un plantel de bastante jerarquía.

“Hay diferentes situaciones que hacen que el equipo no esté rindiendo. Arévalo Ríos está con falta de fútbol; Bareiro no está en su mejor momento, tuvimos cambio de técnico; Alan Benítez está volviendo de una lesión; Patito (Sergio Aquino) y Riveros tampoco están en su nivel”, comentó el titular albinegro.

Libertad cayó en la primera fecha con Luqueño (2-3), caída que le costó el puesto al técnico Aldo Bobadilla, quien fue sustituido por Eduardo Villalba, quien dirigió en el empate ante Capiatá (1-1).

ILUSIONADOS. Asimismo, Giménez Calvo señaló que están “ilusionados” en que en algún momento el equipo comenzará a “engranar” y a preocupar a sus rivales.

“Libertad tiene que recuperar su nivel y los jugadores tienen que rendir más, estamos confiados en que ante Cerro vamos a salir de esta racha, porque tenemos que ir para arriba siempre”, soltó.

NUEVO DT. Con respecto al técnico que podría llegar, confesó que aún no tienen ninguna novedad.

“Eduardo Villaba está trabajando, hasta ahora no tenemos ninguna novedad que podamos informar”, aseveró.

La dirigencia tuvo un acercamiento con Rodolfo Arruabarrena, ex DT de Boca Junior, pero no prosperó. También se habló de Américo Gallego, por quien Giménez Calvo señaló que “es un profesional de jararquía”, pero de igual manera señaló que no hay nada decidido aún.