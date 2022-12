Los jubilados de la Caja Fiscal cobran gratificación el martes

Al cierre del noviembre, la Caja Fiscal contaba con 70.211 jubilados. De ese total, el 47,5% son ex maestros, el 25,2% ex empleados públicos y el 24,2% ex fuerzas públicas, entre otros.

Con el desembolso anunciado para este martes se cierra el cronograma de pagos de fin de año que realiza el Tesoro Nacional.

Las estadísticas del Ministerio de Hacienda dan cuenta que, con estas transferencias, se tiene previsto inyectar a la economía un total de USD 494 millones (G. 3,55 billones), con lo que serán beneficiarios de forma directa más de 642.000 personas. Los pagos se realizarán mediante el sistema de red bancaria administrado por la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).

Según la cartera, estos desembolsos pueden constituirse en un factor positivo sobre la actividad económica, por el efecto dinamizador que se espera con esta importante inyección de recursos en el último tramo del año.



