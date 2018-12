Los héroes cívicos que en el 2018 nos dieron lecciones de esperanza

El grupo ciudadano que no dejó dormir en paz a los corruptos

Empezaron a salir a las calles y a las plazas el 1 de agosto del 2018, indignados porque una mayoría de diputados habían resuelto dar un apoyo cómplice al entonces diputado colorado José María Ibáñez, a pesar de que el mismo admitió ser protagonista de un hecho de corrupción. Al principio eran pocas personas por fuera de los partidos y colores políticos, a quienes solamente les unía la indignación ante la impunidad que amparaba a los políticos corruptos. Poco a poco se fueron sumando más personas y el efecto de su movilización logró que Ibáñez finalmente presente su renuncia como legislador.El grupo cambió de escenario y empezó a movilizarse frente a la vivienda principal del senador colorado Óscar González Daher, en la ciudad de Luque, procesado por tráfico de influencias y otros hechos de corrupción. Allí se sumaron pobladores luqueños y pronto el grupo se hizo más numeroso, adoptando el nombre de Comisión de Escrache Ciudadano, que inspiró también a otros sectores a movilizarse en Concepción, Ciudad del Este y otras localidades del país.Su acción constante e incansable logró que González Daher sea echado del Congreso y hoy esté en la cárcel. Otros políticos siguieron siendo blanco de los escraches. Entre sus principales referentes se encuentran las abogadas Esther Roa y Aidé Vera, como el peculiar personaje que se hace llamar Juan Pueblo. La Comisión de Escrache Ciudadano fue elegida en consenso por los periodistas de ÚH entre los Protagonistas Destacados que iluminaron al 2018.

Los que nos hicieron campeones del mundo en fútbol de salón

Selección C20 de fútbol de salón dejó en alto al país.jpg Campeones del mundo. La Selección C20 de fútbol de salón dejó en alto al país.

El domingo 25 de noviembre, una noticia llenó de alegría a toda la afición deportiva del país. Tras ganarle a Argentina en una gran final, en Colombia, la Selección Paraguaya en la categoría C20 conquistaba el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón. A diferencia de la Albirroja más oficial y conocida de fútbol de campo, que hace años persiste sin levantar vuelo, los chicos del seleccionado de fútbol de salón demostraron garra y disciplina en toda la campaña que realizaron para llegar al ansiado cetro mundial en su categoría. En el decisivo partido jugado contra la Albiceleste en el coliseo cerrado Julio Monsalvo de Valledupar, se impusieron por un marcador de 3-2 con dos goles de Diego Medina y el definitorio de Eduardo Manzano. Paraguay tuvo un campeonato casi perfecto, donde solo cayó ante Brasil por 4-2 en la fase de grupos, pero sus triunfos sobre Italia, Estados Unidos, Colombia, Cataluña y Argentina lo llevaron a coronarse como el mejor del mundo. El recibimiento de los albirrojos en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en la madrugada del martes 27, resultó apoteósico. El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue a esperarlos y los felicitó efusivamente. Afuera, la numerosa hinchada, con globos y banderas, vitoreó a los campeones.

Un filme que cosechó más de 30 premios para el cine paraguayo

Marcelo Martinessi y el elenco femenino de Las herederas.jpg Haciendo historia. Marcelo Martinessi y el elenco femenino de Las herederas.

Inició su presentación a lo grande, con participación en la Berlinale, el prestigio Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania, en febrero de 2018, donde conquistó dos Osos de Plata (Premio Alfred Bauer y Mejor Actriz para Ana Brun) y tres premios independientes. Desde entonces, la película Las herederas, ópera prima del director paraguayo Marcelo Martinessi, no ha hecho más que cosechar premios en varios festivales internacionales por todo el mundo, que ya suman más de 30, siendo además presentada como filme de habla no inglesa para los Premios Oscar, aunque en este caso no resultó seleccionado.La historia de Chela (Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irún), dos mujeres mayores en Asunción que enfrentan una crisis en su relación y situación social, conmovió al público y provocó encendidas polémicas en la sociedad paraguaya por su temática sexual.

La estudiante que fabricó un robot con materiales reciclados

reciclados en robot.jpg La joven estudiante Ariane Pereira Denis, del Colegio Campo Verde de Concepción, se consagró ganadora del primer puesto del Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología, edición 2017, por crear un robot con materiales reciclados. La premiación se realizó el 20 de noviembre en Brasil. reciclados en robot.jpg Innovadores. Ariane Pereira y su compañero Óscar Garcete muestran el trabajo realizado.

El emprendedor ejemplo de esta adolescente, quien trabajó en el proyecto junto a su compañero Óscar Garcete, llamó la atención de los periodistas de ÚH, para incluirla entre los Protagonistas Destacados del 2018.

Robox, robótica al alcance de todos se denomina el proyecto estudiantil que estimuló el trabajo científico creativo. Ariane y Óscar construyeron el robot con materiales reciclados, como tapitas, cartones, plásticos y gomas elásticas, con los que se logra reducir el 90% del costo que se tendría para construir un robot con materiales usuales.

El concurso fue establecido en el año 1998 por la Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología del Mercosur (Recyt).

Gabriela Gamarra, un ejemplo vivo de la mejor educación inclusiva

educacion inclusiva.jpg

Gabriela Gamarra, una joven mujer que nació con síndrome de Down y se destaca como docente auxiliar en el Colegio Cervantes del barrio Pinozá de Asunción, es otra de las Protagonistas Destacadas del 2018, elegidas por los periodistas de Última Hora. La profe Gaby, como es conocida, proviene de una familia de docentes y el ejemplo familiar la llevó a abrazar la misma vocación, encarnando un ejemplo vivo de educación inclusiva.“Tras el descanso y los juegos, los chicos vuelven en fila a la sala de clases. La profe Gaby es quien los guía hasta el aula, donde el bullicio se apropia de todo el espacio. En sillas de colores, los chicos esperan que Gabriela les lea un cuento o juegue con ellos. El pequeño Stefano es el más apegado a la maestra. Niños con y sin discapacidad aprenden juntos a jugar, leer cuentos y a escuchar las lecciones”, relata un reportaje publicado por este diario en el Día del Maestro.“Considero que la influencia de la profe Gaby en mi hijo fue positiva, le cambió la vida”, dice Alba Gaona, madre de un chico del prejardín con un trastorno del lenguaje, destacando la labor de esta singular docente.

El videojuego paraguayo que hizo historia en Google

video de juego que llego a google.jpg Exitoso. Fhacktions, el videojuego paraguayo que tuvo gran impacto en Google.

Fhacktions se denomina el videojuego nacional que obtuvo reconocimientos en varias partes del mundo y que la compañía Google decidió colocar en la página principal de su tienda de descargas Google Play.Por primera vez en la historia de la industria paraguaya del software, una app local se posiciona en la galería principal de la corporación norteamericana de manera global, en todos los continentes y en 17 idiomas de manera simultánea. Juan de Urraza y Gabriel Villalba son los directivos de la empresa Posibillian Tech que lleva a cabo el emprendimiento, seleccionado por los periodistas de ÚH entre los Destacados del 2018.