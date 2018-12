Los héroes albirrojos del 79, en el olvido

Ayer se cumplieron 39 años de la segunda y última gran gesta de la Selección Paraguaya al conquistar la Copa América de 1979, en Buenos Aires. En la final venció a Chile por 3-0 en la ida en el Defensores (dos goles de Romerito y uno de Milciades Morel); perdió 1-0, en Santiago e igualó 0-0, en Buenos Aires, cancha de Vélez.

Alicio Solalinde, uno de los referentes de aquella Albirroja dirigida por Ranulfo Miranda, envió un mensaje de reclamo a través de Twitter: “Muchas felicidades a los campeones olvidados del 79, en esta fecha se recuerdan 39 años de la última Copa conquistada a nivel de Selección”.

En charla con Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, el Sola fue más lejos y lamentó que la gente y en especial la Asociación Paraguaya de Fútbol no los tengan en consideración. “Puse algo en Twitter para que la gente nos recuerde, porque estamos olvidados. Cuando nos juntamos con el grupo nos damos cuenta de que la gente de la APF no nos tiene en cuenta e incluso andamos pidiendo un lugarcito en el estadio para ver el partido o como hacíamos en la época de Juan Ángel Napout, que nos daban un carné para entrar a todos los partidos y que ahora ya no son reconocidos por la nueva gente”, mencionó.

todo un orgullo. Solalinde recordó la gran gesta del 79, que fue muy sacrificada en todo sentido.

“Estamos orgullosos de esa conquista porque fue muy sacrificada. Tuvimos muchos inconvenientes, incluso en el día del partido final, pero supimos capear eso y logramos salir campeones”, rememoró uno de los históricos de la Selección.