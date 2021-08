Los grandes con necesidades distintas

Va por la punta. Cerro Porteño que está embalado enfrenta a Nacional en la Olla, con la vuelta de su público y con la posibilidad de trepar a la cima del Clausura. El Ciclón llega invicto y con tres victorias al hilo: 2-0 vs. Guaireña, 3-0 vs. Olimpia y 2-1 vs. Sol.

La novedad estará en el medio campo, con el retorno de Ángel Cardozo Lucena a la titularidad, luego de casi dos meses. El volante que se había lesionado al servicio de la Albirroja completó todo el segundo tiempo en el triunfo 1-2 ante Sol y hará dupla de contención junto a Alan Rodríguez. En otras líneas, el entrenador Francisco Arce mantiene el esquema y no varía en su sistema.

A su vez, Nacional necesita ganar y recuperar la confianza. El Trico que en la semana recibió un duro golpe al ser eliminado en Copa Paraguay (por 1° de Marzo de Pilar), arrastra en el Clausura una racha de dos juegos sin victorias, lo que lo relegaron en la tabla.



27 juegos en la temporada totaliza Alberto Espínola con el Ciclón. 19 fueron en el plano local y 8 en Copa.



20% de la capacidad de La Nueva Olla fue habilitada para el juego de hoy. Se espera un total de 9.000 personas.

Olimpia mide a Sol (a la 18:00) con la urgencia de salir del fondo de la tabla. Retorna el público.

Con la vuelta de los hinchas a las canchas (20% de capacidad del estadio) Olimpia mide a Sol de América en Para Uno, con la imperiosa necesidad de ganar para recuperar la confianza y salir del abismo.

El entrenador Enrique Landaida prepara cuatro variantes con relación al equipo que cayó ante Luqueño (2-0). En portería retorna Alfredo Aguilar, mientras que en defensa, Saúl Salcedo ocupará la zaga central, desplazándose Mateo Gamarra como lateral izquierdo, cediendo su puesto Tobías Castellano. En mitad de cancha, Alejandro Silva y Edgardo Orzusa son las variantes por Hugo Quintana y Jordan Santacruz, respectivamente.

En tanto, el Danzarín busca escalar en el promedio y abandonar la zona roja. Con respecto al equipo, hay variantes obligadas en defensa: Luis de la Cruz por cláusula, y José Leguizamón por expulsión. Los reemplazantes son Víctor Barrios y Miguel Jacquet.

35 goles totaliza Alejandro Silva con Olimpia. El volante uruguayo suma 161 con el Decano en dos etapas.

3-3 fue el último resultado entre Olimpia y Sol de América en Para Uno (9 de marzo, fecha 15 del Apertura).