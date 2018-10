Los frentistas desconfían que Mota cumpla plazo para arreglar la ruta

Según comentaron, la firma no cuenta con la capacidad para cumplir el plazo que pretende el titular del MOPC, Arnoldo Wiens. “Están burlándose nuevamente de la gente, están trabajando con palitas, las máquinas no están haciendo absolutamente nada, no funcionan, con palitas quieren desaguar una zona, es increíble”, expresó Guillermo González, abogado de los afectados.

Continuó: “El MOPC es flojo con esta empresa porque es evidente que no tiene la capacidad constructiva. Estamos muy decepcionados, en vez de rescindirle, siguen ahí ellos burlándose de todos”.

En un recorrido de ÚH ayer por la zona de obras se pudo corroborar que la empresa estaba trabajando a medias en horas de la mañana, y se pudo notar que se contaba con pocos obreros y maquinarias.

Incluso, ayer también se viralizó en las redes sociales el video de un ciudadano donde los obreros de Mota Engil están “desaguando” con palas, lo cual generó mucha indignación. “Esto es una ofensa a la inteligencia y al pueblo paraguayo”, aseveró el autor del material.

Nelson Escobar, comerciante de la zona del “desastre” como lo calificó, resaltó que “el ritmo de trabajo no mejoró ni va a mejorar” y de esta forma, “no llegamos otra vez a diciembre”. “Yo por ejemplo en la quincena de noviembre ya estoy necesitando vender, porque despúes del 20 de diciembre lo único que se vende es sidra o ropa. Necesitamos de la rehabilitación cuanto antes”, agregó.

Por el tema del subsidio, dijo que justamente ayer se reunieron con las autoridades del MOPC y que por la burocracia ese proceso no será rápido. “El subsidio no sabemos ni cuándo va a salir, por eso la primera inquietud nuestra es la apertura de la ruta para que nosotros podamos generar nuestros recursos. Se ve una falta de firmeza del Gobierno, porque dijeron el sábado que iban a rescindir y al final no pasó nada”, resaltó.

Respecto a los créditos blandos del Banco Nacional de Fomento a los comerciantes, dijo que eso quedó en el discurso.

En horas de la tarde, luego de las críticas de la ciudadanía, Mota Engil tuvo que ampliar el número de maquinarias y comenzaron a colocar las primeras capas asfálticas. Al final de la jornada, aumentaron los trabajos de movimiento de suelos y la colocación de las veredas.