Los favoritos no fallan en US Open

Federer necesitó de 79 minutos para derrotar al belga David Goffin (6-2, 6-2, 6-0), mientras que Williams derrotó a la croata Petra Martic (6-3, 6-4) en una hora y media.

El suizo, ganador de cinco US Open, enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov, que despachó al australiano Álex de Miñaur (7-5, 6-3 y 6-4), mientras que Williams encara a la china Wang Qiang (que eliminó a la australiana Ashleigh Barty por 6-2 y 6-4), en su misión de empatar el récord de 24 títulos de Grand Slam de Margaret Court.

Otros resultados de ayer en varones: Daniil Medvédev (RUS) superó a Dominik Köpfer (ALE) 3-6, 6-3, 6-2 y 7-6(2). En damas: Johanna Konta (GRB) derrotó a Karolína Plíšková 6-7(7), 6-3 y 7-5.

Hoy resaltan los juegos desde las 13.15: Alexander Zverev (ALE) vs. Diego Schwartzman (ARG), Gaël Monfils (FRA) vs. Pablo Andujar (ESP) y Rafael Nadal (ESP) vs. Marin Cilic (CRO), Naomi Osaka (JAP) vs. Belinda Bencic (SUI) y Taylor Townsend (EEUU) vs. Bianca Andreescu (CAN).