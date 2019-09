Los ex policías salieron a las calles para exigir la cabeza de Villamayor

Era inusual ver a hombres que en el pasado fueron altos funcionarios policiales, y que alguna vez habrán reprimido alguna movilización, ahora estaban en la vereda de los que reclaman derechos, ante la mirada atenta de un grupo de colegas policías, asignados a controlar que la situación no pasara los límites de la manifestación pacífica.

“Parece atípico que los policías se manifiesten”, reconocía el maestro de ceremonia desde el escenario montado para la ocasión, con sus palabras mezclándose con músicas que henchían de patriotismo a los presentes como Mi patria soñada o Patria Querida.

A las ocho de la mañana de ayer comenzaba el acto, de a poco desfilaban por la plaza ex uniformados con sus familiares, algunos que incluso llegaron a ostentar el cargo de comandante o subcomandante de la Policía.

En los parlantes también se escucharon palabras recordando al comisario Félix Ferrari, que fue abatido durante el rescate de un peligroso narcotraficante el pasado 11 de setiembre y que sumó su nombre a la lista de 580 policías muertos en la era democrática, según expresaron los organizadores.

MILITARIZACIÓN. Pero la protesta no solo tuvo lugar para la indignación por los colegas caídos, sino que también apuntaron hacia el proyecto presentado por el Ejecutivo para militarizar las calles.

“Seguridad pública militarizada es de gobiernos tiranos”, decía uno de los carteles que repudiaba esta determinación.

En esta ocasión, el actual ministro del Interior volvió a ser el blanco de todas las quejas, al igual que el presidente de la República y los legisladores.

“Vamos a rechazar ese proyecto”, gritó el comisario Fidencio Jacquet, uno de los oradores.

El ex uniformado cuestionó duramente que busquen sacarle atribuciones a la Policía y apuntó con munición gruesa contra Villamayor.

“En el Ministerio del Interior se cocinan todas las licitaciones mientras mueren nuestros colegas. Politiquillos nos cambian nuestros jefes de comisarías”, tiró para luego realizar un pedido a los legisladores.

“Escuchen nuestros reclamos, porque nosotros cuidamos de su familia, de sus esposas y de sus amantes”, cerró el comisario retirado.



En San Pedro cerraron rutas y avisan que no callarán

Familiares, ex alcaldes y policías retirados de San Pedro cerraron en forma intermitente la ruta 11 Juana de Lara, exigiendo la renuncia del ministro del interior y un mejor trato y equipamientos para el efectivo policial. “A partir de hoy nuestra posición es no callar más ante los abusos contra el cuadro policial”, señaló Amalia Rotela, presidenta de la Asociación de Familiares de Policías.









Opiniones

“Lo que pasó con Ferrari caló hondo”

“Estas movilizaciones ya se venían planificando, pero lo que pasó con el comisario Ferrari caló hondo en todo el país y en los policías retirados y por eso salimos a las calles. Queremos movilizar a más de dos mil ex policías para pedir un trato más digno. No estamos de acuerdo con la salida a las calles de los militares. Tengo amigos militares que me llaman y me dicen que no están preparados para esa tarea”. Pedro Olmedo, ex policía



“Presidente es un niño mimado e inútil”

“El presidente de la República es un niño mimado e inútil. Quiere sacar militares a la calle, siendo que no están capacitados. ¿Por qué no le compra los equipamientos a la Policía? La Policía Nacional es orden y seguridad. La FTC con un presupuesto millonario ya demostró que es un fracaso. Hasta ahora la familia policial llora el secuestro del suboficial Edelio Morínigo, que todavía no fue esclarecido”. Estefana de Díaz, familiar.



“Van a seguir las movilizaciones”

“Esto no va a terminar acá, seguirán las manifestaciones en todo el país. Estamos conformes con la participación de las personas. No es un capricho como dicen algunas autoridades del gobierno. Pedimos disculpas a la ciudadanía, pero es la única manera que tenemos para que sean escuchados nuestros reclamos”, dijo la mujer que es representante de la Asociación de Familiares de Efectivos Policiales. Nadia Ferreira, organizadora.