Los ex jefes de FARC anuncian una nueva rebelión armada en Colombia

Anuncio. Iván Márquez (c) junto con algunos comandantes lee el comunicado de las FARC.

Vestido de militar, Iván Márquez, ex número dos de la disuelta guerrilla FARC, reapareció para proclamar, en un video grabado en la selva, que retomó las armas junto con otros jefes rebeldes que se apartaron del pacto paz en Colombia.

“Ha comenzado la segunda Marquetalia (cuna histórica de la rebelión armada) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, señaló Márquez acompañado de Jesús Santrich y Hernán Darío Velásquez (El Paisa), prófugos de la Justicia.

El presidente Iván Duque ordenó una ofensiva contra quienes llamó “una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”.

“Debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla”, declaró en la sede de Gobierno, al tiempo que ratificó su compromiso con los ex combatientes que se mantienen en la legalidad.

En el video puede verse a los tres comandantes flanqueados por 17 hombres y mujeres con fusiles y una pancarta al fondo en la que se lee “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-EP”. Duque ofreció recompensas de 880.000 dólares por cada uno de ellos.

ALIANZA CON ELN. Márquez anuncio la intención de “coordinar esfuerzos” con el resto de disidentes y los rebeldes del ELN. Su mensaje podría calar en los 4.600 combatientes que según inteligencia militar componen por separado ambos frentes, el de los grupos que sin un mando unificado se apartaron del acuerdo de paz con las antiguas FARC y el del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con retaguardia en Venezuela, según el Gobierno. Tras el anunció, el ELN saludó el regreso a las armas de los ex FARC y ofreció “una trinchera de combate”.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordenó anoche la captura de los disidentes de las FARC que anunciaron su regreso a las armas, entre ellos el ex jefe negociador de paz en La Habana, "Iván Márquez", y alias "Jesús Santrich".

“nunca hubo paz”. El ex presidente colombiano Álvaro Uribe ratificó ayer su crítica al acuerdo de paz firmado con las FARC. “Nunca dejaron de existir, simplemente indultaron a algunas personas”, manifestó el ex mandatario en una entrevista telefónica con Radio Monumental (1080 AM).

“Aquí no hubo paz sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces a un alto costo institucional”, reiteró enfáticamente. “El país tiene que pensar en revisar esos acuerdos , hay que bajarlos de la Constitución”, insistió.

Londoño dice que es un error “delirante”En una comunicación con el programa de Radio Monumental (1080 AM), el ex guerrillero y actual cabeza del partido FARC (Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común), Rodrigo Londoño, señaló ayer al referirse al anuncio de que antiguos compañeros de la guerrilla habían retomado las armas que “proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante”. Agregó que la gran mayoría de los ex guerrilleros están comprometidos con el proceso de paz.