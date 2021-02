Los combustibles aumentan G. 400, menos gasoil para transporte público

A fin de evitar la suba del pasaje y que represente de nuevo un impacto en la economía, los empresarios del sector privado decidieron mantener el precio del gasoil común para el transporte público en lo que resta de febrero y todo marzo. Para el sector agrícola y particulares sí habrá suba.

Esta fue la información central brindada en conferencia de prensa, luego de la reunión que mantuvieron el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, y el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, con los empresarios referentes del sector privado Blas Zapag (Dicapar) y Miguel Bazán (Cadipac).

Mancuello recordó que el ministro Castiglioni convocó de nuevo al sector privado para discutir una realidad de la suba del petróleo y sus derivados a nivel internacional, así como la cotización del dólar.

Seguidamente, Zapag apuntó que no podían tapar el sol con el dedo y la realidad es que los precios internacionales tuvieron un aumento intenso en los dos últimos meses. Dijo que se buscó con el ministro una fórmula para que no impacte en el precio del pasaje, que es el sector más vulnerable. “Encontramos una manera paliativa, por lo menos, lo que va a ser en el transcurso de febrero y marzo, donde las empresas de transporte no recibirían aumento ni habrá modificación de los precios del pasaje”, recalcó.

Precisó que así lograron cubrir una parte del transporte público. No obstante, aclaró que esto no alcanza al agro. Indicó que este sector “tendrá que entender las modificaciones de precio que se van dando en el mercado”.

Apuntó que los precios de todos los productos aumentarán G. 400 por litro, excepto el caso puntual del gasoil común para el transporte público durante febrero y marzo.

Zapag dijo que hay preconceptos equivocados al señalar que cuando suben los precios el sector gana más y nunca baja. Recordó que la prueba es que el año pasado bajaron G. 650 por litro y ahora cualquiera puede ver en internet que los precios internacionales subieron. Afirmó que hoy el encarecimiento es de G. 850 por litro.

Mancuello de nuevo intervino para aclarar que cada emblema fija su precio de acuerdo con su estructura de costos, a partir de que el mercado es de libre competencia.

INEVITABLE. Por su parte, Bazán reiteró que los precios internacionales hacen que sea inevitable la suba de los combustibles.

Confesó que el ministro les pidió que el impacto sea el menor posible. “Eso también lo tenemos en cuenta porque realmente el impacto en los costos son bastante importantes. Y bueno, de momento vamos a tener una suba de alrededor de 400 guaraníes, que va a ser insuficiente para este momento. De cualquier manera, con ese precio vamos a aguantar por lo menos este mes y el mes de marzo donde vamos a seguir monitoreando los precios. Si bajan, de vuelta se revisarán los costos”, agregó el empresario. Dijo que la suba a nivel internacional obedece a la reactivación de la economía mundial y el sector de combustibles se está recuperando.