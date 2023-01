Los chats entre los acusados que conmocionaron a la familia

Los expertos analizaron conversaciones del 18 de enero de 2020, fecha en que golpearon a Fernando, de grupos de WhatsApp usados por los procesados denominado “Los delboca3”, como así también otro llamado “El Club del Azote”.

“No se cuenta nada a nadie”. “Amigo, flasheamos, matamos a uno”, eran algunas de las frases que utilizaban en sus conversaciones, dejando en evidencia que estaban plenamente conscientes de lo que habían hecho con el joven.

La difusión de estas conversaciones generó conmoción en los padres de Fernando.

Su madre, Graciela Sosa, no ocultó su indignación al ser consultada por los medios. “Después de muerto se iban a juntar, iban a llevar vinos y flores en la playa, es muy fuerte todo. Nosotros no pudimos participar del peritaje del cuerpo de Fernando, hicimos también por indicaciones de nuestro abogado, porque es muy fuerte. Quisimos recordarlo a Fernando de cómo era y no pudimos presenciar eso, porque sería muy fuerte”, expresó.

Son ocho los detenidos y acusados que afrontan el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal de la localidad de Dolores, de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Máximo Thomsen (23), Luciano Pertossi (21), Ciro Pertossi (22), Lucas Pertossi (23), Ayrton Viollaz, (23), Enzo Comelli, (22), Matías Benicelli (23) y Blas Cinalli (21)

En la jornada de ayer del juicio, también dieron su testimonio otros especialistas, como los que les hicieron las pericias toxicológicas y quienes extrajeron muestras de las ropas de los imputados. Además, estuvieron presentes algunos policías que secuestraron objetos de los ocho acusados.

Uno de los peritos confirmó que en el cuerpo de Fernando Báez se encontraron huellas pertenecientes a Blas Cinalli, uno de los implicados.