Los casos sin nexo pueden volcar la historia “en menos de 10 días”

Aunque se haya registrado una escalada, en la última semana, de los casos sin nexo de Covid-19, “el ritmo de contagio es aceptable”, afirmó el Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.

Esto se sostiene –dijo– ante la baja ocupación de camas (15%) y circulación comunitaria. Pero advirtió que la situación sigue siendo delicada y frágil, por lo que “no debemos subestimar al virus”, sugirió, ya que dada su alta transmisibilidad puede volcar la historia en cualquier momento. “Nos animamos a decir que el ritmo de contagio es aceptable. No debemos subestimar al virus. Si nos relajamos, no vamos a ganar la batalla y así es muy frágil mantener este escenario que en menos de 10 días puede dar la vuelta”, expuso a radio Monumental 1080 AM. Insistió en que lo más preocupante es el relajo de la población a la hora de adoptar las medidas sanitarias de protección, ya que esto puede ocasionar una propagación masiva de los casos. “Si nos relajamos en las calles y lo que pasa en los albergues, la batalla va a ser en los hospitales y en los hospitales no vamos a ganar la batalla”, avisó. De hecho, ayer se reportó la buena noticia de la recuperación del camionero chileno que está internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram). Si bien el paciente sigue en terapia intensiva, ya no recibe asistencia mecánica para respirar. Esto fue posible gracias a un trabajo minucioso de un equipo de médicos, el cual sería imposible brindar en un escenario de saturación del servicio”, según el Dr. Felipe González, director del Ineram. “Felizmente, uno de los pacientes en terapia sigue evolucionando favorablemente y ha sido posible retirarle la asistencia respiratoria”, destacó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Ayer, de 1.159 muestras procesadas, 16 dieron positivo: ocho del exterior, seis contactos y dos sin nexo. Del 28 de mayo al 4 de junio se registraron 21 contagios sin identificar el origen.



1.086

casos confirmados de Covid reportaron hasta ayer; de los cuales 564 están activos y 511 se han recuperado.