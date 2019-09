Los cambios son solo por coyuntura, sostiene Acosta

El diputado liberal Édgar Acosta dijo que el presidente de la República Mario Abdo Benítez realizó sus cambios movido por la coyuntura y no por los intereses del país.

“Es preocupante que en nuestro país estemos mal en temas de seguridad, salud y economía y el presidente, a 13 meses de gestión, no tenga la libertad de elegir a los hombres y mujeres que puedan administrar los recursos del país. Al presidente se le eligió para que administre el país. Si en 13 meses los resultados no son los que se planteó, si todo sigue igual, se tienen que hacer cambios. Y solo hace cambios forzados cuando ocurre una situación particular. Se opera de acuerdo con la coyuntura y no de acuerdo con intereses de la República”, cuestionó.