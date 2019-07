Los árbitros coperos hicieron sus análisis

“En la falta de Alves contra Agüero, la perspectiva no permite una apreciación clara, pero claramente el delantero pisa al defensor, le hace una entrada temeraria. Obviamente en el juego corrido no se lo ve así. ¿Por qué no sacan la imagen detrás de la redes? ¡Sacan la cámara abierta!”, se quejó Zambrano, sobre su actuación en Brasil vs. Argentina.

“Vi al jugador caído. Le digo al VAR que no la vi, el VAR revisa esa jugada y se demora un poco. Ellos dicen que era interpretativa 50 y 50. Otamendi también entra a chocar al defensor, y el defensor también lo espera, no es un codazo –eso es roja– es una jugada en la que él lo espera fuerte. Otamendi busca el choque y el VAR, cuando es una jugada gris, no puede intervenir”, sentenció.

Mientras que el árbitro chileno cerró su análisis de forma muy optimista: “Quedamos satisfechos con el trabajo realizado. Hicimos justicia, se habló mucho que todo estaba arreglado, pero actuamos con total justicia”.