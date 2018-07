Los 19 analizarán la situación de Nicanor

“El propio interesado, Nicanor, lleva enviándonos mensajes desde que quería jurar (como senador) hasta ahora. En ese sentido, sí he estado en forma personal hablando con él y le he dicho no te puedo habilitar porque vos tenes que ser senador”, refirió.

“De Añetete a Hagamos no hubo nada. Sí va a haber una reunión de los 19 en la que vamos a estudiar el sistema jurídico específico de ahora que sería si existe o no alguna imposibilidad o si está libre de asumir en ese nuevo cargo”, comentó Apuril.

Refirió que en principio la reunión iba a ser ayer, pero finalmente pasaría para hoy, alegando que la madre de la senadora Desirée Masi estaba con problemas de salud.

Indicó que hasta ahora los dictámenes que se dieron a conocer favorecen a Nicanor, pero que se tendría que ver si existe otro parecer para poder analizar todas las opiniones.

Apuril consideró que podría ser una salida política y que se podría dejar de discutir que ocupe una banca.

No obstante, no cree que eso implique que Horacio Cartes desista de ser senador.