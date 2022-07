López intenta reducir agravios y anuncia que no trabará proyectos del Ejecutivo

Sobre esto último aclaró que los cupos de combustibles fueron suspendidos de todas las instituciones públicas por ley.

Destacó que están trabajando para evitar las ausencias conocidas como rabonas entre diputados y que el primer resultado se vio en la última sesión, en la que hubo una votación de 40 contra 40, es decir la totalidad del pleno.

Indicó igualmente que desde su bancada, no existe intención de trabar proyectos que provienen del Poder Ejecutivo, si son de interés general, a no ser que tengan una finalidad electoralista.

López indicó que tienen contabilizados más de 1.900 funcionarios en la Cámara Baja, varios de ellos comisionados a otras instituciones.

Un dato curioso que comentó el presidente fue que no todos los trabajadores lo conocen. El liberal siempre mantuvo un perfil bajo.

“Yo no les conozco a todos los funcionarios, nosotros los que estábamos en planta baja, por lo visto que uno tiene que ser alguien para que la gente te salude, es triste eso. Funcionarios no saludan porque nunca me conocieron, y nunca se cruzaron conmigo”, contó.