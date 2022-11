López dice que un grupo se benefició con fiscala general

“El mayor flagelo de nuestra sociedad es la corrupción y la impunidad, y esta señora se encargó de ejercer impunidad en todo sentido, a favor de un grupo de personas que no buscan el bien, pero que sí hoy día me hablan de que son profamilia, que son provida, sin embargo, yo te puedo decir que ese grupo, o ese movimiento político, fue el que hizo que tu tía, tu mamá, tu abuela o tu esposo o hijo, haya migrado a otro país buscando un mejor porvenir; entonces, no se puede hablar de provida”, lanzó.

Recordó que se hizo un trabajo intenso para aprobar el juicio político a la titular del Ministerio Público, pero no se pudo. “Esa señora no goza de la confianza de una gran mayoría del pueblo paraguayo, pero el pueblo está representado por los diputados y senadores en el Congreso, y tenemos esa dificultad de que por más de que tengamos la razón, muchas veces por los números o por alguna deuda política que tienen, no se logra el objetivo”, subrayó.

López sostuvo que la fiscala general, tarde o temprano, tendrá que afrontar a la Justicia, como sucedió con su antecesor, Javier Díaz Verón. “Esa persona, dentro de marzo ya deja el cargo, y seguramente va a tener que lidiar con un proceso judicial, hay muchos hechos de corrupción que nunca quisieron estudiar, pero ojalá que de esta última terna venga un fiscal imparcial. Y no es necesario que otro país venga a comentarnos que hay una gran corrupción en nuestro país. Esa señora en cualquier momento va a tener que volver a ser una ciudadana común y seguramente el peso de la ley caerá sobre ella”, expresó.

TABACO. El presidente de Diputados destacó igualmente que mediante el trabajo de su equipo político lograron leyes, como la de la trazabilidad del tabaco y el control de clubes deportivos por parte de Seprelad, en la lucha contra el lavado de dinero.

“Sabemos bien que el camino del contrabando de cigarrillos, que sabemos quién maneja en el Paraguay (Horacio Cartes), también hoy día ya tiene una trazabilidad, eso fue muy importante para el Gobierno porque estamos tratando de que se corte esa ruta del contrabando que también es del narcotráfico”, mencionó Carlos María López.

Finalmente, se pronunció en contra de la prórroga de mandato de intendentes, por un año más, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, pese a que, consideró, es un proyecto inconstitucional.



Carlos María López,

diputado del PLRA.