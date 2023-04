Una vez cerrados los locales, el ingreso no estará permitido, por lo que aquellos electores que no acudieron antes, ya no podrán ejercer su derecho.

Sin embargo, las personas que quedaron esperando para votar, lo podrán hacer hasta terminar la fila. Fueron habilitados 1.140 locales de votación en el país, y 17 locales ubicados entre Argentina, Brasil y Estados Unidos. Para esta jornada, 4.782.940 personas están habilitadas para los comicios.

Apenas se cierren las mesas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) empezará el conteo de votos a través de la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP).