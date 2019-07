Lo que Vincent nos hace pensar

El hombre había quedado tetrapléjico luego de un accidente de moto en el año 2008. Sus padres han luchado ante los tribunales franceses para mantenerlo con vida. Su esposa y los hermanos de aquel, así como el equipo del centro asistencial consideraron –y sentenciaron– que lo mejor para él era su muerte. Y así fue.

El hecho no debería pasar desapercibido o calificado simplemente como un caso más de eutanasia en el mundo. Sin embargo, es un suceso grave. Se trata de una expresión más de la terrible pretensión humana de creer que somos capaces de definir quién debe vivir y quien morir, según determinadas variables discutidas entre cuatro paredes. Consideramos que contamos con toda la inteligencia y sabiduría para decidir acertadamente a quién le conviene seguir con vida, de acuerdo a ciertos parámetros definidos por terceros, ni siquiera por el afectado. Hoy sabemos con autoridad cuál es la persona que ya no cumple con los requisitos adecuados para acogerse al derecho básico de la vida.

Algo no está bien. Detrás de esta acción existe una concepción del ser humano y de la vida como componentes descartables, que, a la larga, nos afectará a todos. ¿Qué pasará ahora en Francia y en otros países con los casos parecidos? ¿Qué harán los parientes y familiares de personas con discapacidad si un equipo médico o un juez determinan que su existencia debe llegar a su fin?

Vincent Lambert no está en estado terminal, no padece una enfermedad incurable; tras un grave accidente, está en una situación terrible de dependencia absoluta, la de un ser humano que puede continuar viviendo simplemente con recibir los cuidados a los que toda persona tiene derecho, señala parte del escrito de un grupo de juristas franceses que pidieron no retirarle la hidratación y la alimentación, según publica el portal ACI Prensa. A esto se agrega el hecho que el paciente no estaba bajo encarnizamiento terapéutico ni había pedido morir.

En pocas palabras, Vicent murió de hambre y sed. Pero, ¿por qué la noticia no se transforma es un gran escándalo para la mayoría de la opinión pública?

La respuesta es simple y dolorosa. En el fondo muchos ya estamos “infectados” por el silencioso pero destructivo virus de la lógica mercantilista y materialista, esa que dicta que aquel semejante “ya no sirve” por razones y argumentos diversos, ya sea porque “está discapacitado y no es feliz”; o quizás porque “es un marginal y criminal, ya no tiene solución. Es un problema para la sociedad” o tal vez porque “será un niño pobre, sin futuro”, por cual es mejor que muera en un aborto.

Si muere un recluso no es tan grave como un hombre honesto. Cada día ponemos etiquetas de valor a la vida humana, según su procedencia y trayectoria. Es un error en el que nos revolcamos hasta inconscientemente.

En un determinado momento la sociedad contemporánea ha instalado la pretensión del poder del hombre sobre todo lo que existe, sin límites ni reparos. Es necesario destruir embriones para experimentar con la genética, pues hagámoslo. Es necesario eliminar seres humanos en el vientre materno para alcanzar algún objetivo, pues hagámoslo.

El tema que plantea Vicent no es sencillo. Existen argumentos a favor y en contra; muchos comprensibles y hasta justificables. Aquí todos estamos llamados a respetar la intimidad y el dolor, pero también provocados a reconocer que ninguno de nosotros se ha dado la vida por sí mismo y que ella, por tanto, no nos pertenece. Y quien supone tener el poder y la autoridad para decidir sobre este bien y derecho básico, aunque sea con buena intención, pisotea la razón y termina con una práctica inhumana vestida de compasión, progreso y modernidad.