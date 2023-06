Lo que tenés que saber para empezar la jornada

Dos calles pasarán a ser sentido único en Asunción

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción anunció que desde este lunes 5 de junio las calles Antonio Ruiz Arellano y R.I. Boquerón se volverán de un solo sentido con el objetivo de agilizar el tráfico.

La calle Antonio Ruiz de Arellano, desde la Avda. Carlos Antonio López hasta Comandante Manuel Gamarra, se volverá de un solo sentido (desde la intersección de Carlos Antonio hacia Comandante). En tanto, la calle R.I. Boquerón será de un solo sentido desde la Avda. Eusebio Ayala hasta la calle Dra. Serafina Dávalos.

Sigue la exoneración de intereses en la ANDE

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lanzó este miércoles una promoción para clientes con suministros de baja y media tensión, quienes podrán financiar la totalidad de sus deudas, renovar financiaciones, exonerar la mora y actualizar datos de manera gratuita. La promoción entra en vigencia desde la fecha hasta el 30 de junio de 2023.

La exoneración del recargo por mora por pago al contado del total de las facturas vencidas es válida para todos los clientes abastecidos en baja y media tensión.

Guyra Paraguay transferirá tierras a nativos

La organización Guyra Paraguay compró y transfirió 548 hectáreas de tierras a la Comunidad Indígena Tapy Kanguekua - Arroyo Morotí del Pueblo Mbyá Guaraní, de la zona de Alto Verá, Itapúa.

La transferencia será oficializada durante un acto a celebrarse este lunes 5 de junio en el Tekoha Guasu, conocido por los no indígenas como Reserva para Parque Nacional San Rafael, en el distrito Alto Verá, Departamento de Itapúa.

Juicio contra ex contralor

Este lunes 5 de junio, desde las 12:00, continuará el juicio al ex contralor general de la República y ex asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Enrique García, procesado por supuesta producción y uso de documentos no auténticos, en el marco del caso Ivesur.

Concluye la Feria Internacional del Libro

Hasta este lunes se extiende la Feria Internacional del Libro, que tiene como sede el Centro de Convenciones Mariscal López de Asunción. Las actividades se realizan de 09.00 a 21.00. En total son más de 80 los stands que participan de la actividad.