Lo que el colapso del Muro de Berlín puede enseñarnos hoy

Se cumplió el trigésimo aniversario del día en que cayó el Muro de Berlín. Con la caída del Muro, Alemania fue reunificada; dos años después, se disolvía la Unión Soviética y se anunciaba el fin de la Guerra Fría. Fue un día que cambió profundamente la dirección de la historia mundial y a pesar de que el muro en sí no ha existido en tres décadas, su legado permanece hasta el día de hoy; es sobre ese legado que invito a reflexionar por los cuales ese evento, uno de los mayores triunfos históricos de la libertad, no ha logrado desarrollar todo su potencial.

A pesar de la globalización y los avances tecnológicos, parece que nos sentimos más divididos que nunca. Miles de millas de muros y cercas se han levantado en todo el mundo en el siglo XXI. Al menos 65 países, más de un tercio de los estados-nación, han construido barreras a lo largo de sus fronteras; la mitad de los erigidos desde la Segunda Guerra Mundial ha surgido entre el 2000 y la actualidad. En unos pocos años, las naciones europeas podrían tener más millas de muros, cercas y barreras en sus fronteras que las que había en el apogeo de la Guerra Fría. La construcción de muros se ha convertido en la favorecida estrategia política por las naciones convencidas de que las barreras son la única forma de lidiar con las dificultades. En algunas regiones, los muros se utilizan para reclamar territorio; en otros, se usan para separar facciones en guerra; en otros, están destinados a mantener a los no deseados fuera. Erigimos muros por muchas razones y porque estamos divididos de muchas maneras: en riqueza, raza, religión y política. A veces, las divisiones conducen a la violencia, y se levantan muros para proteger o defender. A veces, los muros se levantan para mantener alejadas a ciertas personas. A veces, las paredes físicas no se levantan en absoluto, pero aún sentimos la separación; está en nuestras mentes. Estas barreras invisibles son a menudo igual de efectivas. Este nuevo “mundo de muros” se materializó en respuesta a las incertidumbres tras la ruptura del orden de la Guerra Fría, la guerra emergente contra el terrorismo y las migraciones globales causadas por la violencia, la persecución, la pobreza y el hambre.

La historia ha demostrado la importancia del muro como instrumento de represión, aunque uno puede preguntarse seriamente si esto sigue siendo un hecho en la era de la información. Lastimosamente en nuestro mundo global de alta tecnología lo más irónico es que sea mucho más fácil erigir una losa vertical de concreto que buscar un diálogo genuino fundado en el disenso. La trayectoria de la política global actual plantea la pregunta: ¿estamos aprendiendo y evolucionando de las cuencas de la memoria de nuestra historia, o seguimos representando los mismos dramas, solo con diferentes personajes que desempeñan los principales roles? Si la historia nos puede enseñar algo, es que erigir muros, alimentar la ilusión de separación, prohibición y polarizar a diferentes grupos de personas entre sí es un enfoque negativo para ejercer el poder y carece de asociación con la realidad de nuestra interconexión humana. Nadie gana cuando excluimos, vilipendiamos o intentamos dividir grupos de personas.

las marcas del pasado

A 30 años, ¿estamos escuchando las dolorosas marcas dejadas por nuestro pasado o estamos repitiendo ciegamente la misma historia? En las tres décadas desde que cayó el Muro, el mundo se ha transformado y todavía luchamos por absorber esos cambios. Para algunos, ese momento fue “el fin de la historia” y la confirmación de la superioridad de un modelo “capitalista democrático”; no obstante el populismo está en aumento en medio del creciente apoyo al autoritarismo iliberal que ofrece soluciones rápidas y fáciles a problemas complejos. El Muro puede y debe recordarnos las consecuencias de algunas elecciones y el inmenso costo de tales respuestas. En retrospectiva, si solo pensamos en la caída del Muro de Berlín, el final de la Guerra Fría, el colapso del comunismo, ¿fue eso una verdadera ruptura en la historia? Es sorprendente la persistencia con la que los déspotas posteriores a 1989 se esfuerzan por presentarse como demócratas. Muchos se proponen celebrar elecciones regulares y aparentemente competitivas (mientras las manipulan); “permiten” una prensa semilibre (no independientes en su mayoría); pretenden mantener el estado de derecho en papel (aunque no en la práctica). Los dictadores del mundo están tratando de crear la ilusión de la democracia liberal para justificar su gobierno. El autoritarismo y el iliberalismo no han muerto. Sin embargo, mientras escribo esto, la gente está tomando las calles desde Hong Kong a Chile, Ecuador a Argelia, Líbano a Sudán. Las razones de sus protestas difieren ampliamente, pero lo que todos tienen en común es la demanda de una voz sobre las decisiones que afectan sus vidas cotidianas. Ninguno de los participantes en estos levantamientos masivos exige que los déspotas les digan qué hacer. Todos ellos marchan siguiendo los pasos de aquellos que, hace 30 años, empujaron contra las paredes y las cortinas de la dictadura hasta que finalmente cayeron. Los defensores de la sociedad abierta continúan luchando, y todavía tienen mucho contra qué luchar. Aun así, la promesa de la democracia atrae con la misma persistencia que en 1989. El Muro de Berlín se ha ido y eso nos enseña que ningún muro que excluya a las personas, restrinja la libertad y dignidad humana es tan alto o tan ancho que no pueda ser derrumbado.

En un discurso en el memorial del ex Muro, la Canciller Angela Merkel (quien creció en la Alemania Oriental comunista), instó a luchar como nunca antes por los valores como ser la libertad, democracia, igualdad, estado de derecho, salvaguarda de los derechos humanos, recordando que deben ser experimentados y defendidos de nuevo una y otra vez. Sería demasiado decir que las esperanzas y los sueños de 1989 han muerto. Pero gran parte de la promesa de esos días embriagadores se ha desvanecido. A pesar de las divisiones, la guerra fría trajo una especie de unidad de propósito y creencia, y una visión compartida y positiva de las posibilidades futuras. Es lo que se ha perdido y debe encontrarse de nuevo. Cuanto antes recordemos las lecciones de 1989, terminaremos el trabajo que comenzó con la caída del Muro de Berlín. Nos quedamos con el legado y el desafío del futuro.