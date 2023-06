Lo positivo y lo negativo que ven en la previsional

“Papá estuvo 5 horas en silla de ruedas”

“Mi papá hace 10 días que está internado. Cuando vino estuvo cinco horas en silla de ruedas porque (urgencias) estaba colapsado. En cuánto a medicación y atención es excelente. Pero, de repente, hace falta mejoras en el baño. Tienen que poner un poco de comodidad”.



“Médicos atienden bien, pero hay pocos”

“El servicio es pésimo. Mi marido está internado hace 43 días. Hay médicos que atienden muy bien, pero hay pocos. Necesitamos más profesionales, más licenciados y camilleros. Todos son residentes en urgencias, no hay médicos que te puedan resolver”.



“Hay gastos también de alimentación”

“Soy de Misiones y hace dos meses que mi mamá está internada. Los medicamentos se compran y los insumos también faltan. Y hay gastos también de alimentación (del acompañante), pañal, crema, agua, jugo para el internado, cosas que suman en los gastos”.



“Debe mejorar la limpieza (en salas)”

“Le estoy acompañando a mi mamá. El servicio en general bien, hay medicamentos, a veces las enfermeras son amables. La limpieza (en las salas de urgencias) debe mejorar y la entrega de sábanas. A veces no tienen sábanas, la mayoría de las veces tenemos que traer”.



“Acá es buena la atención (médica)”

“Venimos de Caaguazú. Allá no había ni insumos ni especialistas. Acá es buena la atención, no me quejo, hasta ahora no compré nada. Lo que debería mejorar es que está todo lleno, en los pasillos, todo lleno. Seguramente no tienen lugar y estaban en los pasillos”.



“Lo que más falta son medicamentos”

“Lo que más falta son los medicamentos. Muchísimo se gasta. Mi marido se hace diálisis peritoneal (en el domicilio) y ahora está internado. Hace meses que no hay telmisartán y otros insumos. Parece que ya no hay fondos en IPS. Lo positivo es que ahora hay este albergue”.