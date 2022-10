Lluvias y tormentas persistirán con un clima cálido este sábado

No obstante, los pronósticos indican que durante los próximos cinco días no se presentarían cambios significativos. En ese ínterin no se prevé descenso de la temperatura. El clima se mantendrá fresco a cálido.

La máxima oscilarían entre 27º y 30°C en la Región Oriental y cerca de los 35°C en el Chaco.

Para este domingo y lunes, las mínimas estarían en torno a los 17º y 21°C tanto para la Región Oriental como la Occidental. Las máximas rondarían entre 25º y 30°C en la Región Oriental y cerca de los 32°C en el Chaco.