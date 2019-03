Lluvia beneficia a cultivos de tomate

En algunos departamentos del país, como en el caso de Caaguazú, según Meza, llovió 30 a 40 mm, lo cual fue muy beneficioso para los cultivos de tomate y pimiento.

Con las lluvias viene el clima fresco, que de acuerdo al productor resulta agradable para dichos rubros.

Meza mencionó además que no todos los horticultores cuentan con sistema de riego. “(...) la humedad es muy importante para el crecimiento de las hortalizas”, explicó.

SIN DAÑOS. Por otra parte, el titular del gremio de fruticultores informó que no recibieron reportes de daños de cultivos.

En ese sentido señaló que las lluvias no fueron muy significativas como para afectar plantaciones. Además, en muchos departamentos, como es el caso de Paraguarí, aún no se tienen cultivos que pudieran resultar dañados. “No hay siembra de cebolla ni de papa. Hay preparación de suelo en Paraguarí, Guairá (...) pero todavía no hay siembra”, precisó Meza.

Asimismo, desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) informaron que no recibieron reportes de daños de cultivos.

Asistencia. Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se encuentran asistiendo a comités de productores en Canindeyú para el mejoramiento de sus cultivos de tomate. En febrero pasado, el sector frutihortícola se vio golpeado debido a la sequía y al calor, siendo justamente el tomate uno de los principales productos afectados.