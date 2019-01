Llegaron con grandes expectativas

“Tengo muchas expectativas, ganas de hacer bien las cosas y sumar al equipo. Cuando me dieron la posibilidad de venir a Olimpia, no lo dudé. Hablé con Sergio Otálvaro y me comentó lo que era el club. Solo tengo palabras de agradecimiento a la gente que hizo posible que esté hoy acá y estoy ansioso de comenzar lo antes posible”, indicó Viudez.

Por su parte, Olivera destacó que todo lo que genera el club ayudó a su decisión. “Sabía que Olimpia es un grande, que mueve mucha gente y de la locura que se vive en el club. Para mí eso es algo muy lindo, tener la gente apoyando y alentando en cada partido. Eso motiva mucho y es lo que me genera una gran expectativa para lo que viene”.