Llega Memorias de la gloria

El libro se llama Memorias de la gloria. Mi vida, que contará con 394 páginas donde se escribe desde su niñez hasta sus más grandes logros al frente del club Olimpia. Una mirada profunda y apasionante de sus 38 años de servicio al Decano.

“Ha sido una locura tan bella, tan gratificante por los logros obtenidos, que la satisfacción y el orgullo que me dejan me permiten decir que ese es hoy mi legado para las futuras generaciones de olimpistas. Es un honor haber sido el presidente que abrió el camino de las grandes conquistas para situar al Olimpia en lo más alto del fútbol paraguayo y, por qué no decirlo, del mundo. Y eso, como la gloria, no tiene precio”, expresó ODD en el video promocional del lanzamiento de su autobiografía.