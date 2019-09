Llano remarca que el ministro del Interior debe ser cambiado

El presidente del Congreso Nacional, senador Blas Llano, afirmó que si de él dependiera, cambiaría ya al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien es cuestionado por su falta de respuesta a la inseguridad ciudadana que se vive.

Tras haberse reunido por espacio de una hora con una delegación de ex comandantes de la Policía, encabezada por el ex congresista y comisario (SR) Carlos Núñez, para hablar sobre la inseguridad actual, Llano declaró que no está conforme con el actuar de Villamayor al mando de la seguridad interna.