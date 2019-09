Llano pide voluntad política para frenar el despilfarro

“Esta es una oportunidad para que los políticos paraguayos se pongan los pantalones... no se puede seguir contratando a funcionarios solo por cumplir con los cupos políticos. Es cuestión de voluntad política de los partidos y movimientos políticos representados en el Congreso”, señaló. Indicó que actualmente existen varios funcionarios públicos que realmente están por recomendaciones políticas, prebendas, clientelismo y pagos de favores.

Sostuvo que la Ley de la Función Pública señala que cualquier nuevo funcionario que ingrese debe ser por concurso de méritos y aptitudes, “pero siempre las autoridades le encuentran la trampita o el camino más fácil para torcer lo que dicta la norma en ese sentido”.

Llano abogó que la reglamentación debería ser mucho más amplia y que abarque mucho más tiempo, para que en consecuencia no rija solo para el año que viene, sino para los siguientes también.

“Hay que entender que los derechos laborales que ya fueron adquiridos ya no se pueden dejar de cumplir, están los contratos colectivos, muchos abogados me hicieron recordar eso cuando yo dije que los funcionarios deben trabajar ocho horas, hay que reconocer que últimamente ha cambiado algo con relación a las recomendaciones políticas, ha cambiado algo, pero no mucho”, sostuvo.

REFORMA. El titular del Congreso se mostró a favor de llevar a cabo una reforma constitucional que permita cambiar algunas cuestiones vinculadas a este tema, y también el sistema de reforma electoral y el sistema de administración de justicia.

“No basta solo con cambiar una o dos cosas en lo que hace al sistema electoral y también para ayudar a tener una Justicia mucho más independiente, ya dimos pasos importantes en eso, pero aún falta, pero esto debe ser con base en una discusión previa y un debate, no limitar eso a partidos políticos, hay que ver el momento, debería ser cuando asuma un Gobierno, lamentablemente hasta ahora no se ha planteado”, señaló.