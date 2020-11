Llano no descartala candidatura de Harrison en el PLRA

Sin embargo, el legislador aclaró que no es de buen estratega político “anteponer la carreta a los bueyes”, dando a entender que no pueden confirmar una candidatura sin antes consensuarla con un proyecto político y varios sectores. Además, aseveró que ve lejana la posibilidad de que Efraín Alegre, titular del PLRA, vuelva a ser el candidato de la agrupación azul.

“Estamos muertos si él (Alegre) es el candidato nuevamente, fritos, porque es una persona que no aglutina”, subrayó Llano en charla con radio Ñandutí.

Al mismo tiempo, se refirió a la convención liberal que se realiza el domingo y dijo que en puridad no será una asamblea. Explicó que como la reunión no es deliberativa, teniendo en cuenta que no se debatirá, hace que no sea una convención verdadera. “Es un referéndum medio kachiãi”, cuestionó Llano.

Lamentó que ningún convencional puede agregar nada, ni preguntar sobre la asamblea. “No es una convención, es cualquier cosa”, criticó, y añadió que no se hace una convención en forma porque Alegre se sometería a un escarnio público por su mala administración y por su incapacidad para organizar una convención efectivamente virtual.

Además, el senador informó que su sector acompaña el pedido de desdoblamiento de las elecciones internas municipales y las internas partidarias. “El ñembo partido jara ya dijo que no aceptará, entonces solicitaremos una convención extraordinaria”, declaró el dirigente liberal.