Llano descarta que PGN 2020 se apruebe a libro cerrado

En el marco de la cumbre de poderes, el presidente del Congreso, Blas Llano , aseveró que no se podrá dar luz verde a la iniciativa de aprobar el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2020 a libro cerrado, tal como lo sugirió el ex ministro de Hacienda Santiago Peña .

“El Congreso no puede renunciar a su facultad de estudiar, analizar y tomar una decisión con respecto a una ley. El PGN es una de las (cuestiones) más importantes de la República, aprobar a libro cerrado no me parece una buena política”, afirmó Llano.

La sugerencia del ex secretario de Estado se había dado luego del pacto político al que llegaron los colorados para evitar el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.

Peña argumentó que en el debate del plan de gastos siempre se discuten dos mundos, por un lado el de los números irreales y, por el otro, los números reales, a los que debe hacer frente el Ministerio de Hacienda para cubrir las necesidades del Estado.

Por otra parte, Blas Llano señaló la especial prioridad que tendrá este punto en la cumbre de poderes, ya que el cumplimiento de las iniciativas depende exclusivamente de esta herramienta.

“La idea es que el Presupuesto se cumpla por objetivos, dándoles plazos a las diferentes instituciones para hacer las evaluaciones respectivas. Si no se cumple lo más probable es que se hagan modificaciones, mejorar el trabajo o directamente cambiar a sus responsables”, sentenció.

En cuanto al Presupuesto del 2020, Hacienda informó que la primera versión consolidada asciende a los G. 86 billones (USD 14.300 millones), lo que representa un aumento del 7,5% con respecto al plan vigente del 2019.

También se propone un déficit presupuestario del 1,5% del PIB, en coincidencia con el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal.