“Yo estoy de acuerdo con el juramento de Duarte Frutos y Cartes como senadores activos. Fueron habilitados por el Partido Colorado, por la Corte Suprema de Justicia y el pueblo los eligió para estar en la Cámara Alta”, remarcó el legislador a la 780 AM.

Para el senador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), no existe ningún impedimento para que ambos asuman sus bancas en el Senado.

El ex presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, decidió no convocar al acto de juramento al actual mandatario y al ex jefe de Estado, basándose en el artículo 189 de la Constitución Nacional, en el que se establece la senaduría vitalicia para los ex presidentes.

Por esa razón, llamó a Mirta Gusinky y a Rodolfo Friedmann para jurar en reemplazo de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, respectivamente. Esa decisión generó una nueva crisis política que, actualmente, sigue ocupando la agenda política nacional.

Ante dicha medida, ambos denunciaron a Lugo de usurpar funciones, al no haberles permitido jurar en la Cámara de Senadores. Ya hay tres denuncias y se conformó un equipo de fiscales para investigar.

Esta semana será decisiva, ya que el titular del Congreso, Silvio Ovelar, anunció que someterá a la plenaria la decisión de Fernando Lugo.