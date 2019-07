Llanes es la única que reúne los méritos para la Corte, según ex juez

“Si yo fuera político y estuviera en el lugar de los senadores, no tendría ninguna duda. Llanes es la única que reúne los méritos y actitudes”, manifestó en contacto con Monumental 1080 AM.

La terna está conformada, además de Llanes, por Alma Méndez y Linneo Ynsfrán. Uno de ellos será elegido en la sesión ordinaria de la Cámara Alta para ocupar el cargo que dejó vacante Raúl Torres Kirmser.

“(Carolina Llanes) es la única persona que, por su trayectoria y capacidad, merece el lugar y debería votar por ella”, subrayó. Aunque reconoció que no puede negar la trayectoria de Ynsfrán.

Llanes goza de la preferencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y Méndez tiene afinidad con el vicepresidente Hugo Velázquez. Mientras que, Ynsfrán es candidato del senador Juan Carlos Galaverna.

En otro momento de la entrevista, fue consultado si no piensa presentarse de nuevo como candidato a ministro de la Corte, a lo que Köhn Gallardo respondió que analizará el tema y lo consultará con su familia, pero que "en cualquier momento volverá a estar al pie del cañón".

Cartistas no irán a la sesión

Así también, el senador cartista Sergio Godoy, manifestó que la bancada de Honor Colorado no participará de la sesión y, en su caso particular, aseguró que no irá. Dijo que todo apunta a que Llanes será la nueva ministra de la CSJ, pero que ella "no cumple con el requisito de la imparcialidad".

Además, rechaza la lista de candidatos, ya que a su criterio no se cumplió con la transparencia dentro del proceso de selección.

"Hubo candidatos que sin ningún argumento recibieron una puntuación muy baja y son personas muy preparadas. Eso se debe aclarar, y lo mínimo que deben hacer es volver a repetir la selección y que sea transmitida", sentenció en contacto con la misma emisora radial.