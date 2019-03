Llamado del Senado no preocupa a Cartes

Desde Israel, Cartes, quien fue convocado por la Comisión para el próximo lunes 18 de marzo, dijo que todo se trata de “un circo” y que sabía de “quiénes venía” el llamado. “Es parte de la altura de nuestra política. Puedo referirme a quiénes lo hacen, quiénes son, de dónde vienen, pero no lo voy a hacer, aquello se va a solucionar, está en manos de abogados, no me incomoda, me pone feliz cómo no pudieron encontrarle nada a Horacio Cartes y parar con este circo”, dijo.

Reiteró que ya no pugnará por ningún cargo electivo, pero que siempre apoyará a la ANR. “Candidato a nada, ya no, pero no voy a desatender al Partido Colorado”, señaló.

Criticó a la clase política, en especial a los legisladores, a quienes pidió que hagan autocrítica. “No podemos obviar que la clase política estamos deteriorados al máximo, pero seguimos dando ejemplos (de deterioro) en Senado y Diputados y tenemos que evolucionar porque el país ya no tolera, el que se despierta primero y empiece a autocriticarse y cambiar la costumbre es el que tiene posibilidades de tener más votos mañana”, dijo.