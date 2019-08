Liz Cramer se defiende y dice que las críticas no tienen sustento

Cabe recordar que el senador Martín Arévalo habló la semana en nombre de la bancada de Colorado Añetete, apuntando su descontento hacia la gestión de varios ministros, entre ellos, la gestión de la ministra del MIC, Liz Cramer, “porque tuvo muy pocos resultados”. Esto, luego fue desmentido por su colega, Juan Carlos Galaverna.

Cramer indicó que específicamente consta las declaraciones de un senador en referencia a Arévalo y dijo que aunque fuesen otros y de distintos sectores, su respuesta será la misma. “Respeto plenamente la investidura de los congresistas y a sus opiniones las tomo como oportunidades de comunicación y cuando corresponda, ayuda para mejorar la gestión”, señaló la ministra.

Refirió que aunque no corresponda la crítica que se le hace, “por carencia de sustento, cuando una está comprometida y dedicada a una visión clara y válida, lo que hacen es reforzar la convicción y compromiso de seguir trabajando”.

Señaló que en base a su experiencia de servidora pública en varios escenarios políticos, comprende los distintos roles y el contexto. “No hay manera de que me explaye con juicios de valor sobre las opiniones”, significó.

Apuntó que desde que inició su gestión, se aboca en seis pilares estratégicos, y que ya hay resultados concretos. Resaltó que hay 112 proyectos aprobados con la generación de USD 382 millones de inversión y más de 3.800 puestos de empleo vinculados a tales inversiones que provienen en un 33% del capital nacional y resto del extranjero.

“Logramos el diseño participativo e implementación del Plan Nacional de Mipymes y la creación de la Dirección Nacional de Emprendurismo con 3 proyectos de leyes presentados. Tenemos a 859 mipymes registrados con la respectiva cédula, superando las 3.500 beneficiarias del plan de promoción de compras públicas de mipymes”, indicó. Habló también de la implementación del Plan Nacional de Servicios y el relanzamiento de REDIEX con el programa de diversificación de las exportaciones y mercados con énfasis en 8 sectores. Además, se han registrado exportaciones nuevas a 25 mercados. Mencionó la activa participación con la concreción de los acuerdos de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea y Efta.

Aún cuando no corresponda (críticas) por carencia de sustento, lo que hacen es reforzar la convicción de seguir trabajando.Comprendo los roles y el contexto, por lo que no hay manera de que me explaye con juicios de valor sobre las opiniones.Liz Cramer,ministra del MIC.Está pendiente reunión con senadoresEl mandatario Mario Abdo Benítez debía mantener una reunión con los senadores de su movimiento Colorado Añetete el miércoles pasado, donde supuestamente se iban a sugerir cambios en el gabinete como en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Comercio y también el de Julio Ullón como jefe de Gabinete.La reunión no se pudo concretar por la visita del presidente de Chile Sebastián Piñeira a nuestro país.No existe aún una convocatoria, pero se estima que podría darse en el transcurso de la próxima semana.Hasta ahora no se maneja más cambios de los ya realzados luego de la crisis. Daniel Centurión, dijo que podrían darse más cambios pero no brindó pistas.